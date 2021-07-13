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В Барнауле погиб человек в результате драки
В Барнауле погиб человек в результате драки - РИА Новости, 13.07.2021
В Барнауле погиб человек в результате драки
Уголовное дело возбуждено после гибели парня в драке в Барнауле, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:07
2021-07-13T16:07
россия
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели парня в драке в Барнауле, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю."Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, рано утром в субботу, 10 июля 2021 года, на одной из улиц Барнаула между нетрезвыми парнями произошел конфликт."В ходе ссоры подозреваемый нанес один удар в область лица мужчины, от чего тот упал и ударился об асфальт головой. От полученных травм 24-летний потерпевший скончался на месте происшествия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточняют в СУСК.По данным местных СМИ, погибший - иностранный студент-медик, а подозреваемый якобы является спортсменом-дзюдоистом.Прошлым летом в Барнауле произошёл похожий инцидент, который вызвал большой общественный резонанс. Во время драки в районе Старого базара бывший боксёр убил барнаульца одним ударом.
https://ria.ru/20210713/draka-1741014853.html
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россия, алтайский край, барнаул, происшествия
В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Барнауле возбудили уголовное дело после гибели человека в драке

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели парня в драке в Барнауле, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, рано утром в субботу, 10 июля 2021 года, на одной из улиц Барнаула между нетрезвыми парнями произошел конфликт.
"В ходе ссоры подозреваемый нанес один удар в область лица мужчины, от чего тот упал и ударился об асфальт головой. От полученных травм 24-летний потерпевший скончался на месте происшествия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточняют в СУСК.
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По данным местных СМИ, погибший - иностранный студент-медик, а подозреваемый якобы является спортсменом-дзюдоистом.
Прошлым летом в Барнауле произошёл похожий инцидент, который вызвал большой общественный резонанс. Во время драки в районе Старого базара бывший боксёр убил барнаульца одним ударом.
 
РоссияАлтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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