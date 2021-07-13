https://ria.ru/20210713/draka-1741104661.html

Участников массовой драки в Москве выдворят из России

Участников массовой драки в Москве выдворят из России - РИА Новости, 13.07.2021

Участников массовой драки в Москве выдворят из России

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки" в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщается на сайте столичного главка МВД. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:43

2021-07-13T15:43

2021-07-13T15:49

происшествия

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки" в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщается на сайте столичного главка МВД."Иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, москва