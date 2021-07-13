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Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Участников массовой драки в Москве выдворят из России - РИА Новости, 13.07.2021
Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки" в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщается на сайте столичного главка МВД. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:43
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происшествия
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москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки" в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщается на сайте столичного главка МВД."Иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва
Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:43 13.07.2021 (обновлено: 15:49 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иностранцев, участвовавших в массовой драке в Москве, выдворят из России по решению суда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки" в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщается на сайте столичного главка МВД.
"Иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
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