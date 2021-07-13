https://ria.ru/20210713/draka-1741014853.html

Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки"

Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки" - РИА Новости, 13.07.2021

Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки"

Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия драки у метро "Кузьминки" в Москве. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T02:39

2021-07-13T02:39

2021-07-13T12:02

россия

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telegram (приложение)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия драки у метро "Кузьминки" в Москве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько участников потасовки. Собеседник агентства не уточнил масштабы конфликта.На предоставленных телеканалом кадрах видны следы крови на тротуарной плитке. Также, судя по ролику, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о драке мигрантов, которая произошла около станции столичного метро "Кузьминки".

https://ria.ru/20210627/draka-1738811057.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия