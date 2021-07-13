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Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки"
Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки" - РИА Новости, 13.07.2021
Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки"
Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия драки у метро "Кузьминки" в Москве. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:39
2021-07-13T02:39
2021-07-13T12:02
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происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия драки у метро "Кузьминки" в Москве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько участников потасовки. Собеседник агентства не уточнил масштабы конфликта.На предоставленных телеканалом кадрах видны следы крови на тротуарной плитке. Также, судя по ролику, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о драке мигрантов, которая произошла около станции столичного метро "Кузьминки".
https://ria.ru/20210627/draka-1738811057.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки"
02:39 13.07.2021 (обновлено: 12:02 13.07.2021)
Опубликовано видео последствий массовой драки у метро "Кузьминки" в Москве