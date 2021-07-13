https://ria.ru/20210713/donbass-1741068084.html
Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс
Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс - РИА Новости, 13.07.2021
Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о возможной готовности России "принять" Донбасс в свой состав. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:53
2021-07-13T12:53
2021-07-13T12:53
россия
донбасс
дмитрий песков
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_0:0:2416:1359_1920x0_80_0_0_9f9155c14ad1e73b5cd8fd7967ae7878.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о возможной готовности России "принять" Донбасс в свой состав.Накануне была опубликована статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением."Я оставлю без ответа этот вопрос", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли РФ принять Донбасс в свой состав, "если Киеву он не нужен".
https://ria.ru/20210712/putin-1740960128.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_45:0:2134:1567_1920x0_80_0_0_a68f33f955fd8dbed07e347eb101d9dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, дмитрий песков, украина, политика
Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс
Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс, если он не нужен Киеву