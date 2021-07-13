https://ria.ru/20210713/donbass-1741068084.html

Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс

Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс - РИА Новости, 13.07.2021

Кремль оставил без ответа вопрос, готова ли Россия "принять" Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о возможной готовности России "принять" Донбасс в свой состав. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:53

2021-07-13T12:53

2021-07-13T12:53

россия

донбасс

дмитрий песков

украина

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о возможной готовности России "принять" Донбасс в свой состав.Накануне была опубликована статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением."Я оставлю без ответа этот вопрос", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли РФ принять Донбасс в свой состав, "если Киеву он не нужен".

https://ria.ru/20210712/putin-1740960128.html

россия

донбасс

украина

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россия, донбасс, дмитрий песков, украина, политика