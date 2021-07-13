https://ria.ru/20210713/donbass-1741066952.html

В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу

В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу - РИА Новости, 13.07.2021

В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу

РФ делает все возможное для оказания гуманитарной помощи Донбассу в рамках международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:50

2021-07-13T12:50

2021-07-13T12:50

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ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ делает все возможное для оказания гуманитарной помощи Донбассу в рамках международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям (жителям Донбасса - ред.), которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210630/putin-1739249615.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, в мире