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В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу
В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу - РИА Новости, 13.07.2021
В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу
РФ делает все возможное для оказания гуманитарной помощи Донбассу в рамках международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:50
2021-07-13T12:50
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ делает все возможное для оказания гуманитарной помощи Донбассу в рамках международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям (жителям Донбасса - ред.), которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия
луганская народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, в мире
В Кремле заявили, что делают все возможное для помощи Донбассу
12:50 13.07.2021
 
© Фото : предоставлено МЧС РоссииМЧС России приступило к доставке восьмидесятой партии гуманитарной помощи для Донбасса. 22 августа 2018
МЧС России приступило к доставке восьмидесятой партии гуманитарной помощи для Донбасса. 22 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : предоставлено МЧС России

Песков заявил, что Москва всячески помогает Донбассу в рамках международного права

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ делает все возможное для оказания гуманитарной помощи Донбассу в рамках международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям (жителям Донбасса - ред.), которые были отвергнуты своей страной", - сказал Песков журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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