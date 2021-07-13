https://ria.ru/20210713/dolg-1741112204.html
Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 13.07.2021
Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 471,4 миллиарда долларов, увеличившись за первое полугодие на 4 миллиарда долларов, или на 0,9%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:25
2021-07-13T16:25
2021-07-13T16:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 471,4 миллиарда долларов, увеличившись за первое полугодие на 4 миллиарда долларов, или на 0,9%, сообщает ЦБ РФ."На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками", - поясняет регулятор.
https://ria.ru/20210630/restrukturizatsiya-1739162374.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
Внешний долг России за первое полугодие увеличился на 0,9%, на 1 июля составил $471,4 миллиарда