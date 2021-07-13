https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html

В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью

В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью - РИА Новости, 13.07.2021

В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью

Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Черногория заключит с Сербской православной церковью (СПЦ) договор о ее правовом положении в республике,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:00

2021-07-13T15:00

2021-07-13T15:00

религия и мировоззрение

здравко кривокапич

сербская православная церковь

мило джуканович

отдел внешних церковных связей московского патриархата

римско-католическая церковь

черногория

белград (город)

справки

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Черногория заключит с Сербской православной церковью (СПЦ) договор о ее правовом положении в республике, заявил РИА Новости в День государственности Черногории представитель секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Андрей Хошев.Правительство Черногории ранее обсуждало фундаментальный договор с епархиями Сербской церкви об их правах и статусе в республике. В мае патриарх Сербский Порфирий и несколько епископов встретились в здании патриархии в Белграде с премьером Черногории Здравко Кривокапичем во время проведения Архиерейского собора СПЦ. После этого в Сербской церкви сообщили, что глава черногорского правительства отложил подписание согласованного ранее договора. Патриарх и священноначалие, отметили в церкви, глубоко обеспокоены положением СПЦ и ее верующих в Черногории без подписанного договора, который гарантировал бы соблюдение их гражданских и религиозных прав и защищал от дискриминации."Окончательного шага в урегулировании правового статуса Сербской православной церкви еще не произошло – им должно стать подписание соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью. Аналогичные соглашения, составляющие основу правового бытия в Черногории, давно имеют с государством другие конфессии: Римско-католическая Церковь и мусульманская община страны. В Русской православной церкви надеются, что такое соглашение, подписание которого было анонсировано весной этого года, будет заключено и с Сербской православной церковью", - сказал РИА Новости Хошев.Принятие новой редакции закона о свободе вероисповедания, исключающей дискриминационные положения, которые предусматривали национализацию храмов и монастырей СПЦ, по мнению Хошева, также стало важным шагом к оздоровлению церковно-государственных отношений в Черногории."Это событие явилось и данью исторической справедливости, ведь основы черногорской государственности были заложены именно церковью в лице митрополитов Черногорских, под чьей теократической властью Черногория жила с конца 15 века до середины 19 века", - добавил он.Заметными шагами в упрочении положения СПЦ в республике представитель ОВЦС назвал и внесение в государственный реестр сербской Черногорско-Приморской митрополии, Будимлянско-Никшичской и Захумско-Герцеговинской епархий.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича. Кроме того, Джуканович в январе вынужден был согласно Конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ.Национальный праздник - День государственности 13 июля - Черногория отмечает в честь антифашистского восстания в 1941 году. По официальным данным, в восстании против фашистских оккупантов приняли участие 32 тысячи человек при тогдашнем менее чем полумиллионном населении республики.

https://ria.ru/20210621/patriarkh-1737866749.html

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

https://ria.ru/20200518/1571584328.html

черногория

белград (город)

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здравко кривокапич, сербская православная церковь, мило джуканович, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, черногория, белград (город), справки