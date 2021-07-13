Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html
В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью
В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью - РИА Новости, 13.07.2021
В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью
Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Черногория заключит с Сербской православной церковью (СПЦ) договор о ее правовом положении в республике,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:00
2021-07-13T15:00
религия и мировоззрение
здравко кривокапич
сербская православная церковь
мило джуканович
отдел внешних церковных связей московского патриархата
римско-католическая церковь
черногория
белград (город)
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181783_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_40ded7fa3db46795cc04b2a537e88fe5.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Черногория заключит с Сербской православной церковью (СПЦ) договор о ее правовом положении в республике, заявил РИА Новости в День государственности Черногории представитель секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Андрей Хошев.Правительство Черногории ранее обсуждало фундаментальный договор с епархиями Сербской церкви об их правах и статусе в республике. В мае патриарх Сербский Порфирий и несколько епископов встретились в здании патриархии в Белграде с премьером Черногории Здравко Кривокапичем во время проведения Архиерейского собора СПЦ. После этого в Сербской церкви сообщили, что глава черногорского правительства отложил подписание согласованного ранее договора. Патриарх и священноначалие, отметили в церкви, глубоко обеспокоены положением СПЦ и ее верующих в Черногории без подписанного договора, который гарантировал бы соблюдение их гражданских и религиозных прав и защищал от дискриминации."Окончательного шага в урегулировании правового статуса Сербской православной церкви еще не произошло – им должно стать подписание соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью. Аналогичные соглашения, составляющие основу правового бытия в Черногории, давно имеют с государством другие конфессии: Римско-католическая Церковь и мусульманская община страны. В Русской православной церкви надеются, что такое соглашение, подписание которого было анонсировано весной этого года, будет заключено и с Сербской православной церковью", - сказал РИА Новости Хошев.Принятие новой редакции закона о свободе вероисповедания, исключающей дискриминационные положения, которые предусматривали национализацию храмов и монастырей СПЦ, по мнению Хошева, также стало важным шагом к оздоровлению церковно-государственных отношений в Черногории."Это событие явилось и данью исторической справедливости, ведь основы черногорской государственности были заложены именно церковью в лице митрополитов Черногорских, под чьей теократической властью Черногория жила с конца 15 века до середины 19 века", - добавил он.Заметными шагами в упрочении положения СПЦ в республике представитель ОВЦС назвал и внесение в государственный реестр сербской Черногорско-Приморской митрополии, Будимлянско-Никшичской и Захумско-Герцеговинской епархий.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича. Кроме того, Джуканович в январе вынужден был согласно Конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ.Национальный праздник - День государственности 13 июля - Черногория отмечает в честь антифашистского восстания в 1941 году. По официальным данным, в восстании против фашистских оккупантов приняли участие 32 тысячи человек при тогдашнем менее чем полумиллионном населении республики.
https://ria.ru/20210621/patriarkh-1737866749.html
https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html
https://ria.ru/20200518/1571584328.html
черногория
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181783_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa7ea5c8a661c1c86439073d112e9350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравко кривокапич, сербская православная церковь, мило джуканович, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, черногория, белград (город), справки

В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью

15:00 13.07.2021
 
© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкУчастники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Даниил Африн
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что Черногория заключит с Сербской православной церковью (СПЦ) договор о ее правовом положении в республике, заявил РИА Новости в День государственности Черногории представитель секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Андрей Хошев.
Правительство Черногории ранее обсуждало фундаментальный договор с епархиями Сербской церкви об их правах и статусе в республике. В мае патриарх Сербский Порфирий и несколько епископов встретились в здании патриархии в Белграде с премьером Черногории Здравко Кривокапичем во время проведения Архиерейского собора СПЦ. После этого в Сербской церкви сообщили, что глава черногорского правительства отложил подписание согласованного ранее договора. Патриарх и священноначалие, отметили в церкви, глубоко обеспокоены положением СПЦ и ее верующих в Черногории без подписанного договора, который гарантировал бы соблюдение их гражданских и религиозных прав и защищал от дискриминации.
Новоизбранный Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 11:27Религия и мировоззрение
Власти Черногории подвели доверие Сербской церкви, заявил патриарх
"Окончательного шага в урегулировании правового статуса Сербской православной церкви еще не произошло – им должно стать подписание соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью. Аналогичные соглашения, составляющие основу правового бытия в Черногории, давно имеют с государством другие конфессии: Римско-католическая Церковь и мусульманская община страны. В Русской православной церкви надеются, что такое соглашение, подписание которого было анонсировано весной этого года, будет заключено и с Сербской православной церковью", - сказал РИА Новости Хошев.
Принятие новой редакции закона о свободе вероисповедания, исключающей дискриминационные положения, которые предусматривали национализацию храмов и монастырей СПЦ, по мнению Хошева, также стало важным шагом к оздоровлению церковно-государственных отношений в Черногории.
"Это событие явилось и данью исторической справедливости, ведь основы черногорской государственности были заложены именно церковью в лице митрополитов Черногорских, под чьей теократической властью Черногория жила с конца 15 века до середины 19 века", - добавил он.
Заметными шагами в упрочении положения СПЦ в республике представитель ОВЦС назвал и внесение в государственный реестр сербской Черногорско-Приморской митрополии, Будимлянско-Никшичской и Захумско-Герцеговинской епархий.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Сербы растеряны". В Косово задумали страшное
В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича. Кроме того, Джуканович в январе вынужден был согласно Конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ.
Национальный праздник - День государственности 13 июля - Черногория отмечает в честь антифашистского восстания в 1941 году. По официальным данным, в восстании против фашистских оккупантов приняли участие 32 тысячи человек при тогдашнем менее чем полумиллионном населении республики.
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Что стоит за арестами духовенства в Черногории
 
Религия и мировоззрениеЗдравко КривокапичСербская православная церковьМило ДжукановичОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРимско-католическая церковьЧерногорияБелград (город)Справки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
15:23СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
15:18Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92
15:16Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
Лента новостейМолния