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Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже
Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже - РИА Новости, 13.07.2021
Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже
При запущенном диабете второго типа на коже могут появиться язвы. Это сигнализирует об осложнении, которое может привести к ампутации, заявили врачи из... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:41
2021-07-13T20:43
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При запущенном диабете второго типа на коже могут появиться язвы. Это сигнализирует об осложнении, которое может привести к ампутации, заявили врачи из Американской диабетической ассоциации.В материале Daily Express отмечается, что при этой болезни поджелудочная железа не производит достаточное количество инсулина или он не перерабатывается клетками, а также поражается периферическая нервная система.Среди наиболее распространенных симптомов медики называют потерю чувствительности в ногах. Это, в свою очередь, приводит к возникновению язв."Большинство ампутаций можно предотвратить, если ежедневно проверять состояние стоп, регулярно посещать врача и носить правильную обувь", — объяснили в ассоциации.К другим признакам проблем с ногами у диабетиков относят покалывание, боль или жжение в стопах.
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диабет, здоровье, здоровье - общество, общество, в мире
Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже
20:41 13.07.2021 (обновлено: 20:43 13.07.2021)
 
© Depositphotos / AlexrathsДоктор осматривает ноги пациента
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Depositphotos / Alexraths

Daily Express: запущенный диабет второго типа может привести к ампутации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл РИА Новости. При запущенном диабете второго типа на коже могут появиться язвы. Это сигнализирует об осложнении, которое может привести к ампутации, заявили врачи из Американской диабетической ассоциации.
В материале Daily Express отмечается, что при этой болезни поджелудочная железа не производит достаточное количество инсулина или он не перерабатывается клетками, а также поражается периферическая нервная система.
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Среди наиболее распространенных симптомов медики называют потерю чувствительности в ногах. Это, в свою очередь, приводит к возникновению язв.
"Большинство ампутаций можно предотвратить, если ежедневно проверять состояние стоп, регулярно посещать врача и носить правильную обувь", — объяснили в ассоциации.
К другим признакам проблем с ногами у диабетиков относят покалывание, боль или жжение в стопах.
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