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Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже

Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже - РИА Новости, 13.07.2021

Грозит ампутацией. Врачи объяснили, как распознать опасные следы на коже

При запущенном диабете второго типа на коже могут появиться язвы. Это сигнализирует об осложнении, которое может привести к ампутации, заявили врачи из... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:41

2021-07-13T20:41

2021-07-13T20:43

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При запущенном диабете второго типа на коже могут появиться язвы. Это сигнализирует об осложнении, которое может привести к ампутации, заявили врачи из Американской диабетической ассоциации.В материале Daily Express отмечается, что при этой болезни поджелудочная железа не производит достаточное количество инсулина или он не перерабатывается клетками, а также поражается периферическая нервная система.Среди наиболее распространенных симптомов медики называют потерю чувствительности в ногах. Это, в свою очередь, приводит к возникновению язв."Большинство ампутаций можно предотвратить, если ежедневно проверять состояние стоп, регулярно посещать врача и носить правильную обувь", — объяснили в ассоциации.К другим признакам проблем с ногами у диабетиков относят покалывание, боль или жжение в стопах.

https://ria.ru/20210601/diabet-1735154116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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