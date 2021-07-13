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Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом - РИА Новости, 13.07.2021
Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
В департаменте транспорта Москвы заявили, что информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:15
2021-07-13T16:21
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В департаменте транспорта Москвы заявили, что информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с источником планируют разбираться в суде."Для нас нет ничего важнее здоровья наших сотрудников и пассажиров. Поэтому мы выполняем и продолжим выполнять все требования Роспотребнадзора и указа мэра Москвы от 16.06.2021. Сейчас вакцинировано почти 70% сотрудников транспортных предприятий, включая всех руководителей и авторов этого канала. При этом информация об увольнении сотрудников с медотводом — не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что в случае нарушения прав какого-либо сотрудника, он может обратиться в департамент транспорта любым способом, включая бот канала. В дептрансе добавили, что сейчас таких обращений у них нет."Пожалуйста, прививайтесь, нам всем сейчас это необходимо, чтобы город вернулся к нормальной жизни", - призвали в департаменте.
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество
Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:15 13.07.2021 (обновлено: 16:21 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага

Дептранс Москвы назвал информацию об увольнении сотрудников с медотводом фейком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В департаменте транспорта Москвы заявили, что информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с источником планируют разбираться в суде.
"Для нас нет ничего важнее здоровья наших сотрудников и пассажиров. Поэтому мы выполняем и продолжим выполнять все требования Роспотребнадзора и указа мэра Москвы от 16.06.2021. Сейчас вакцинировано почти 70% сотрудников транспортных предприятий, включая всех руководителей и авторов этого канала. При этом информация об увольнении сотрудников с медотводом — не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что в случае нарушения прав какого-либо сотрудника, он может обратиться в департамент транспорта любым способом, включая бот канала. В дептрансе добавили, что сейчас таких обращений у них нет.
"Пожалуйста, прививайтесь, нам всем сейчас это необходимо, чтобы город вернулся к нормальной жизни", - призвали в департаменте.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
 
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