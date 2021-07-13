https://ria.ru/20210713/deptrans-1741110111.html

Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом

Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом - РИА Новости, 13.07.2021

Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом

В департаменте транспорта Москвы заявили, что информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:15

2021-07-13T16:15

2021-07-13T16:21

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В департаменте транспорта Москвы заявили, что информация об увольнении сотрудников транспорта с медотводом от вакцинации от коронавируса является фейком, с источником планируют разбираться в суде."Для нас нет ничего важнее здоровья наших сотрудников и пассажиров. Поэтому мы выполняем и продолжим выполнять все требования Роспотребнадзора и указа мэра Москвы от 16.06.2021. Сейчас вакцинировано почти 70% сотрудников транспортных предприятий, включая всех руководителей и авторов этого канала. При этом информация об увольнении сотрудников с медотводом — не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что в случае нарушения прав какого-либо сотрудника, он может обратиться в департамент транспорта любым способом, включая бот канала. В дептрансе добавили, что сейчас таких обращений у них нет."Пожалуйста, прививайтесь, нам всем сейчас это необходимо, чтобы город вернулся к нормальной жизни", - призвали в департаменте.

https://ria.ru/20210629/qr-1739052445.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество