https://ria.ru/20210713/delo-1741128095.html
В Карелии возбудили дело о реабилитации нацизма
В Карелии возбудили дело о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.07.2021
В Карелии возбудили дело о реабилитации нацизма
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в Карелии в отношении 45-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:43
2021-07-13T17:43
2021-07-13T17:43
россия
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
ссср
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в Карелии в отношении 45-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, с февраля 2018 по декабрь 2019 года подозреваемый разместил на своей странице в социальных сетях статьи с ложными сведениями о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны. В пресс-службе уточнили также, что дело по данной статье возбуждено в республике впервые.Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Республике Карелия.
https://ria.ru/20210622/rassledovanie-1738162068.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), ссср, республика карелия, происшествия
В Карелии возбудили дело о реабилитации нацизма
В Карелии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма против 45-летнего мужчины