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СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка
СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка - РИА Новости, 13.07.2021
СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка
Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, сообщает РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:55
2021-07-13T15:19
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, сообщает СК РФ.Трагедия чуть не произошла сегодня днем на Советской улице в центре Иркутска. Полиция сообщала, что мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. В конце концов его уговорили вернуться с ребенком в квартиру, после чего задержали.Инциденту предшествовала "острая конфликтная ситуация в семье", заявил журналистам руководитель пресс-службы региональной полиции Герман Струглин. Сейчас следователи допрашивают мужчину.Прокуратура добавила, что заместитель прокурора региона выезжал на место происшествия."По данному факту прокуратурой Октябрьского района города Иркутска организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье", - говорится в сообщении.По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
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Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске
Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия
СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, сообщает СК РФ.
2021-07-13T14:55
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СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка
14:55 13.07.2021 (обновлено: 15:19 13.07.2021)
 

СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка в Иркутске

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, сообщает СК РФ.
Трагедия чуть не произошла сегодня днем на Советской улице в центре Иркутска. Полиция сообщала, что мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. В конце концов его уговорили вернуться с ребенком в квартиру, после чего задержали.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребёнка). В настоящее время ребенок спасен, мужчина задержан", - говорится в релизе.
Инциденту предшествовала "острая конфликтная ситуация в семье", заявил журналистам руководитель пресс-службы региональной полиции Герман Струглин. Сейчас следователи допрашивают мужчину.
"Сегодня, 13 июля 2021 года, в дневное время на улице Советской г. Иркутска мужчина, стоя с внешней стороны балкона на 14 этаже многоквартирного жилого дома, в течение нескольких часов удерживал своего 3-летнего ребенка, создавая угрозу его жизни и здоровью", - раскрыли детали ЧП в Иркутске в региональной прокуратуре.
Прокуратура добавила, что заместитель прокурора региона выезжал на место происшествия.
"По данному факту прокуратурой Октябрьского района города Иркутска организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье", - говорится в сообщении.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ИркутскПроисшествия
 
 
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