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СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка

СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка - РИА Новости, 13.07.2021

СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего выбросить с балкона ребенка

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, сообщает РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:55

2021-07-13T14:55

2021-07-13T15:19

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Иркутска, который больше двух часов стоял на краю балкона и угрожал выпрыгнуть вместе с ребенком, сообщает СК РФ.Трагедия чуть не произошла сегодня днем на Советской улице в центре Иркутска. Полиция сообщала, что мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. В конце концов его уговорили вернуться с ребенком в квартиру, после чего задержали.Инциденту предшествовала "острая конфликтная ситуация в семье", заявил журналистам руководитель пресс-службы региональной полиции Герман Струглин. Сейчас следователи допрашивают мужчину.Прокуратура добавила, что заместитель прокурора региона выезжал на место происшествия."По данному факту прокуратурой Октябрьского района города Иркутска организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье", - говорится в сообщении.По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

иркутск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске Житель Иркутска, более двух часов угрожавший сбросить с балкона ребенка, задержан. 2021-07-13T14:55 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия