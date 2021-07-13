В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:56 13.07.2021 (обновлено: 10:42 13.07.2021)
© Фото : пресс-служба Главной военной прокуратурыШеврон Военная прокуратура
© Фото : пресс-служба Главной военной прокуратуры
В Хабаровском крае завели дела о превышении полномочий и мошенничестве на 80 миллионов рублей
ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Дела о мошенничестве на 80 миллионов рублей и превышении должностных полномочий возбуждены за кражу строительной техники в Хабаровском крае, сообщает во вторник главная военная прокуратура.
Установлено, что директор регионального филиала ФГУП "Главное военное строительное управление № 6" и руководитель одной из коммерческих организаций Амурской области, составив фиктивный договор аренды, похитили 24 единицы строительной техники общей стоимостью 80 миллионов рублей.
"В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере") и пунктом "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", — сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что дела были возбуждены в Хабаровском крае по материалам военной прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Вчера, 16:42Таможенника в Москве поймали на взятке