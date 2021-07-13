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В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2021
В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
Дела о мошенничестве на 80 миллионов рублей и превышении должностных полномочий возбуждены за кражу строительной техники в Хабаровском крае, сообщает во вторник РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T06:56
2021-07-13T10:42
амурская область
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Дела о мошенничестве на 80 миллионов рублей и превышении должностных полномочий возбуждены за кражу строительной техники в Хабаровском крае, сообщает во вторник главная военная прокуратура.Установлено, что директор регионального филиала ФГУП "Главное военное строительное управление № 6" и руководитель одной из коммерческих организаций Амурской области, составив фиктивный договор аренды, похитили 24 единицы строительной техники общей стоимостью 80 миллионов рублей.Отмечается, что дела были возбуждены в Хабаровском крае по материалам военной прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
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амурская область, хабаровский край, происшествия
В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:56 13.07.2021 (обновлено: 10:42 13.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба Главной военной прокуратурыШеврон Военная прокуратура
Шеврон Военная прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : пресс-служба Главной военной прокуратуры

В Хабаровском крае завели дела о превышении полномочий и мошенничестве на 80 миллионов рублей

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ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Дела о мошенничестве на 80 миллионов рублей и превышении должностных полномочий возбуждены за кражу строительной техники в Хабаровском крае, сообщает во вторник главная военная прокуратура.
Установлено, что директор регионального филиала ФГУП "Главное военное строительное управление № 6" и руководитель одной из коммерческих организаций Амурской области, составив фиктивный договор аренды, похитили 24 единицы строительной техники общей стоимостью 80 миллионов рублей.

"В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере") и пунктом "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", — сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что дела были возбуждены в Хабаровском крае по материалам военной прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
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