https://ria.ru/20210713/delo-1741018830.html

В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей

В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2021

В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей

Дела о мошенничестве на 80 миллионов рублей и превышении должностных полномочий возбуждены за кражу строительной техники в Хабаровском крае, сообщает во вторник РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T06:56

2021-07-13T06:56

2021-07-13T10:42

амурская область

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Дела о мошенничестве на 80 миллионов рублей и превышении должностных полномочий возбуждены за кражу строительной техники в Хабаровском крае, сообщает во вторник главная военная прокуратура.Установлено, что директор регионального филиала ФГУП "Главное военное строительное управление № 6" и руководитель одной из коммерческих организаций Амурской области, составив фиктивный договор аренды, похитили 24 единицы строительной техники общей стоимостью 80 миллионов рублей.Отмечается, что дела были возбуждены в Хабаровском крае по материалам военной прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html

амурская область

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, хабаровский край, происшествия