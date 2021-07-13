https://ria.ru/20210713/covid-19-1741136366.html
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Крыму
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Крыму - РИА Новости, 13.07.2021
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Крыму
Дополнительные антиковидные ограничения в Крыму не скажутся на популярности региона у туристов, так как его курорты считаются одним из самых востребованных... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:22
2021-07-13T18:22
2021-07-13T18:23
туризм
отдых в россии 2021 летом
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дополнительные антиковидные ограничения в Крыму не скажутся на популярности региона у туристов, так как его курорты считаются одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией. Изменения коснутся Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая и Бахчисарайского района."До сегодняшнего момента Крым оставался самым востребованным и желанным направлением внутреннего туризма. В разгар купального сезона туристов интересует, прежде всего, посещение пляжей и купание в море. Среди экскурсионных маршрутов в топе спроса природные достопримечательности. Поэтому полагаем, что введённые в Крыму дополнительные ограничения не отразятся на спросе", - сказали в пресс-службе "Интуриста".С тем, что антиковидные ограничения в Крыму не скажутся на отдыхе туристов, согласны и в туроператоре "Алеан". "По сути, ограничения касаются больше жителей Крыма, чем туристов. Но некоторые моменты требуют разъяснения, поскольку могут относится к курортной инфраструктуре. Прежде всего речь идет об аквапарках, которые находятся при отелях. Попадают ли они под действие новых ограничений? Для многих туристов с детьми, выбирающих отель, наличие аквапарка - решающий фактор", - сказал руководитель направления "Крым" туроператора "Алеан" Илья Ильин.В то же время, по оценке Ильина, спрос на курорты Крыма снизился на 20%. "Падение касается второй половины июля, в августе с загрузкой все стабильно. На эти даты отельеры прежде всего в среднем ценовом сегменте предлагают специальные предложения на отдых от 7 до 14 дней. Дисконт составляет около 20%", - сказал Ильин. В "Интуристе", в свою очередь сообщили, что спрос на туры в Крым не снижается."Если спрос на отдых в Краснодарском крае в августе упал в два раза после введения жёстких требований о вакцинации, то спрос на отдых в Крыму остаётся по-прежнему высоким. Загрузка отелей полуострова в июле полная. Темпы продаж туров в Крым снизились во время плохой погоды и наводнения в Ялте, однако по мере появления позитивных новостей о приходе хорошей погоды, бронирования снова стали активными", - заключили в туроператоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии 2021 летом, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, краснодарский край
Туроператоры оценили влияние антиковидных ограничений на отдых в Крыму
18:22 13.07.2021 (обновлено: 18:23 13.07.2021)
Антиковидные ограничения в Крыму не отразятся на популярности региона, считают туроператоры
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дополнительные антиковидные ограничения в Крыму не скажутся на популярности региона у туристов, так как его курорты считаются одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Глава Крыма Сергей Аксенов
во вторник ввел дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической ситуацией. Изменения коснутся Феодосии
, Судака
, Джанкоя
, Джанкойского района, Бахчисарая
и Бахчисарайского района.
"До сегодняшнего момента Крым оставался самым востребованным и желанным направлением внутреннего туризма. В разгар купального сезона туристов интересует, прежде всего, посещение пляжей и купание в море. Среди экскурсионных маршрутов в топе спроса природные достопримечательности. Поэтому полагаем, что введённые в Крыму дополнительные ограничения не отразятся на спросе", - сказали в пресс-службе "Интуриста
".
С тем, что антиковидные ограничения в Крыму не скажутся на отдыхе туристов, согласны и в туроператоре "Алеан". "По сути, ограничения касаются больше жителей Крыма, чем туристов. Но некоторые моменты требуют разъяснения, поскольку могут относится к курортной инфраструктуре. Прежде всего речь идет об аквапарках, которые находятся при отелях. Попадают ли они под действие новых ограничений? Для многих туристов с детьми, выбирающих отель, наличие аквапарка - решающий фактор", - сказал руководитель направления "Крым" туроператора "Алеан" Илья Ильин.
В то же время, по оценке Ильина, спрос на курорты Крыма снизился на 20%. "Падение касается второй половины июля, в августе с загрузкой все стабильно. На эти даты отельеры прежде всего в среднем ценовом сегменте предлагают специальные предложения на отдых от 7 до 14 дней. Дисконт составляет около 20%", - сказал Ильин. В "Интуристе", в свою очередь сообщили, что спрос на туры в Крым не снижается.
"Если спрос на отдых в Краснодарском крае
в августе упал в два раза после введения жёстких требований о вакцинации, то спрос на отдых в Крыму остаётся по-прежнему высоким. Загрузка отелей полуострова в июле полная. Темпы продаж туров в Крым снизились во время плохой погоды и наводнения в Ялте
, однако по мере появления позитивных новостей о приходе хорошей погоды, бронирования снова стали активными", - заключили в туроператоре.