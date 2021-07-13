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Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии
Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии - РИА Новости, 13.07.2021
Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии
Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Великобритании объясняется успешным ходом кампании по вакцинации, заявил профессор российской и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:41
2021-07-13T17:41
2021-07-13T17:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ричард саква
великобритания
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Великобритании объясняется успешным ходом кампании по вакцинации, заявил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква."В Великобритании связь между заражением и госпитализацией, не учитывая смертность, была ослаблена. Не полностью, но наблюдается снижение. Частично это объясняется, по мнению многих людей, невероятно успешной кампанией по вакцинации", - рассказал Саква во время дискуссии международного клуба "Валдай" "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества"."По состоянию на вчерашний день, 36 миллионов человек из 66,5 миллиона населения получили первую дозу вакцины", - добавил он.
великобритания
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коронавирус covid-19, ричард саква, великобритания
Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии
Успешная вакцинация привела к снижению госпитализаций из-за COVID в Британии, заявил эксперт