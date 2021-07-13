https://ria.ru/20210713/covid-19-1741127772.html

Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии

Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии - РИА Новости, 13.07.2021

Эксперт оценил влияние вакцинации на число госпитализаций в Британии

Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Великобритании объясняется успешным ходом кампании по вакцинации, заявил профессор российской и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:41

2021-07-13T17:41

2021-07-13T17:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ричард саква

великобритания

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Великобритании объясняется успешным ходом кампании по вакцинации, заявил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква."В Великобритании связь между заражением и госпитализацией, не учитывая смертность, была ослаблена. Не полностью, но наблюдается снижение. Частично это объясняется, по мнению многих людей, невероятно успешной кампанией по вакцинации", - рассказал Саква во время дискуссии международного клуба "Валдай" "Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества"."По состоянию на вчерашний день, 36 миллионов человек из 66,5 миллиона населения получили первую дозу вакцины", - добавил он.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ричард саква, великобритания