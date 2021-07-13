https://ria.ru/20210713/covid-19-1741113992.html

Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет

Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет - РИА Новости, 13.07.2021

Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет

Санитарный COVID-пропуск во Франции вводится для детей от 12 лет, но власти готовы проявлять гибкость в этом вопросе, так как большое число подростков еще не... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:29

2021-07-13T16:29

2021-07-13T16:29

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Санитарный COVID-пропуск во Франции вводится для детей от 12 лет, но власти готовы проявлять гибкость в этом вопросе, так как большое число подростков еще не получили вакцины, заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь."Вакцина необходима, безопасна и эффективна для лиц 12-18 лет. Таким образом, санитарный пропуск будет применятся к детям с 12 лет. Но мы прагматичны, и, как обычно, будем исходить из здравого смысла", - сказал Атталь.Он пояснил, что значительное число подростков еще не было полностью вакцинировано против COVID-19. "Речь не идет речь о том, чтобы им сделать их лето невыносимым из-за санитарного пропуска", - подчеркнул французский представитель. В связи с этим, пояснил Атталь, министр здравоохранения проведет консультации со специалистами для разработки гибких правил для данной возрастной группы.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.После этого заявления Макрона на вакцинацию записались полтора миллиона граждан Франции.

https://ria.ru/20210712/frantsiya-1741006003.html

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, в мире