https://ria.ru/20210713/covid-19-1741078627.html

РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии

РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии - РИА Новости, 13.07.2021

РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины против... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:41

2021-07-13T13:41

2021-07-13T13:48

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

индия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы ожидаем подать заявление индийскому регулятору на одобрение "Спутник Лайт" очень скоро", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала CNN India.Он также добавил, что Serum Institute of India, возможно, будет производить некоторые объемы "Спутник Лайт", и далее "Спутник Лайт" может быть использован в комбинации с вакциной Covishield, разработанной AstraZeneca.РФПИ во вторник объявил о начале сотрудничества с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", ожидается, что первая партия будет выпущена уже в сентябре.На брифинге во вторник Дмитриев также отметил, что Россия остается открыта для проведения совместных клинических исследований вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Индии. Промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцин могут быть опубликованы к концу июля.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210702/vaktsina-1739528292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, индия