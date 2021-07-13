РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии
13:41 13.07.2021 (обновлено: 13:48 13.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
РФПИ планирует подать заявление индийскому регулятору на одобрение вакцины "Спутник Лайт"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем подать заявление индийскому регулятору на одобрение "Спутник Лайт" очень скоро", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала CNN India.
Он также добавил, что Serum Institute of India, возможно, будет производить некоторые объемы "Спутник Лайт", и далее "Спутник Лайт" может быть использован в комбинации с вакциной Covishield, разработанной AstraZeneca.
РФПИ во вторник объявил о начале сотрудничества с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", ожидается, что первая партия будет выпущена уже в сентябре.
На брифинге во вторник Дмитриев также отметил, что Россия остается открыта для проведения совместных клинических исследований вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Индии. Промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцин могут быть опубликованы к концу июля.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.