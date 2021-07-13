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РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии
РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии - РИА Новости, 13.07.2021
РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины против... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:41
2021-07-13T13:48
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
индия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы ожидаем подать заявление индийскому регулятору на одобрение "Спутник Лайт" очень скоро", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала CNN India.Он также добавил, что Serum Institute of India, возможно, будет производить некоторые объемы "Спутник Лайт", и далее "Спутник Лайт" может быть использован в комбинации с вакциной Covishield, разработанной AstraZeneca.РФПИ во вторник объявил о начале сотрудничества с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", ожидается, что первая партия будет выпущена уже в сентябре.На брифинге во вторник Дмитриев также отметил, что Россия остается открыта для проведения совместных клинических исследований вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Индии. Промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцин могут быть опубликованы к концу июля.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, индия
РФПИ надеется вскоре подать заявку на одобрение "Спутника Лайт" в Индии
13:41 13.07.2021 (обновлено: 13:48 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РФПИ планирует подать заявление индийскому регулятору на одобрение вакцины "Спутник Лайт"

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает в ближайшее время подать заявление индийскому регулятору на одобрение однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем подать заявление индийскому регулятору на одобрение "Спутник Лайт" очень скоро", - сказал Дмитриев во вторник в эфире канала CNN India.
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 09:15Распространение коронавируса
В Индии представили порядок одобрения вакцины "Спутник Лайт"
Он также добавил, что Serum Institute of India, возможно, будет производить некоторые объемы "Спутник Лайт", и далее "Спутник Лайт" может быть использован в комбинации с вакциной Covishield, разработанной AstraZeneca.
РФПИ во вторник объявил о начале сотрудничества с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", ожидается, что первая партия будет выпущена уже в сентябре.
На брифинге во вторник Дмитриев также отметил, что Россия остается открыта для проведения совместных клинических исследований вакцины от коронавируса Covishield, разработанной AstraZeneca, с российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Индии. Промежуточные результаты совместного клинического исследования вакцин могут быть опубликованы к концу июля.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
 
Вакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийИндия
 
 
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