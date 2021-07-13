https://ria.ru/20210713/chubays-1741075082.html

Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"

Чубайс впервые стал акционером АФК "Система" - РИА Новости, 13.07.2021

Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:25

2021-07-13T13:25

2021-07-13T13:25

афк "система"

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК "Система", впервые получил долю в корпорации, следует из ее сообщения.Доля Чубайса в уставном капитале компании после получения акций составляет 0,0038%. Член совета директоров Этьен Шнайдер также впервые стал акционером "Системы", получив 0,0041% акций компании. Изменения произошли 9 июля.Акции получили также другие члены совета директоров корпорации, включая председателя совета и основного акционера "Системы" Владимира Евтушенкова и его сына Феликса Евтушенкова, главу совета директоров МТС, которому принадлежит около 5,2% акций корпорации.Также акции получили заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Анна Белова, президент АФК Владимир Чирахов, президент Segezha Group Михаил Шамолин, неисполнительные директора Роджер Маннингс, Зоммер Рон и Давид Якобашвили."Вознаграждение в форме обыкновенных акций АФК "Система" было выплачено членам совета директоров по итогам корпоративного года 2020-2021 согласно положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АФК "Система", - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций "Системы".

https://ria.ru/20210702/chubays-1739620569.html

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афк "система", анатолий чубайс, экономика