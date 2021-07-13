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Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"
Чубайс впервые стал акционером АФК "Система" - РИА Новости, 13.07.2021
Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"
Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:25
2021-07-13T13:25
афк "система"
анатолий чубайс
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК "Система", впервые получил долю в корпорации, следует из ее сообщения.Доля Чубайса в уставном капитале компании после получения акций составляет 0,0038%. Член совета директоров Этьен Шнайдер также впервые стал акционером "Системы", получив 0,0041% акций компании. Изменения произошли 9 июля.Акции получили также другие члены совета директоров корпорации, включая председателя совета и основного акционера "Системы" Владимира Евтушенкова и его сына Феликса Евтушенкова, главу совета директоров МТС, которому принадлежит около 5,2% акций корпорации.Также акции получили заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Анна Белова, президент АФК Владимир Чирахов, президент Segezha Group Михаил Шамолин, неисполнительные директора Роджер Маннингс, Зоммер Рон и Давид Якобашвили."Вознаграждение в форме обыкновенных акций АФК "Система" было выплачено членам совета директоров по итогам корпоративного года 2020-2021 согласно положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АФК "Система", - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций "Системы".
https://ria.ru/20210702/chubays-1739620569.html
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афк "система", анатолий чубайс, экономика
Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"
13:25 13.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Входящий в совет директоров АФК "Система" Анатолий Чубайс получил 0,0038% акций компании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК "Система", впервые получил долю в корпорации, следует из ее сообщения.
Доля Чубайса в уставном капитале компании после получения акций составляет 0,0038%. Член совета директоров Этьен Шнайдер также впервые стал акционером "Системы", получив 0,0041% акций компании. Изменения произошли 9 июля.
Акции получили также другие члены совета директоров корпорации, включая председателя совета и основного акционера "Системы" Владимира Евтушенкова и его сына Феликса Евтушенкова, главу совета директоров МТС, которому принадлежит около 5,2% акций корпорации.
Также акции получили заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Анна Белова, президент АФК Владимир Чирахов, президент Segezha Group Михаил Шамолин, неисполнительные директора Роджер Маннингс, Зоммер Рон и Давид Якобашвили.
"Вознаграждение в форме обыкновенных акций АФК "Система" было выплачено членам совета директоров по итогам корпоративного года 2020-2021 согласно положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АФК "Система", - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций "Системы".
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АФК "Система"Анатолий ЧубайсЭкономика
 
 
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