Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/chechnya-1741043984.html
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 13.07.2021
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:00
2021-07-13T11:00
религия и мировоззрение
чеченская республика (чечня)
курбан-байрам
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.Ранее в Чечне оперштаб по коронавирусу ограничил до 50% заполняемость мечетей и храмов из-за роста COVID-19, кроме того, вход ограничен для лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.
https://ria.ru/20210702/kurban-1739559814.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_200:0:2185:1489_1920x0_80_0_0_6501e502c459e9ac1bfde700d67732a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), курбан-байрам, рамзан кадыров
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама
11:00 13.07.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

Кадыров объявил 19, 20 и 21 июля выходными днями в Чечне для празднования Курбан-байрама

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

"В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Курбан-байрам (Ид ань-Адха) и на основании обращения Духовного управления мусульман республики… объявить 19, 20 и 21 июля 2021 года нерабочими (праздничными) днями", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

Ранее в Чечне оперштаб по коронавирусу ограничил до 50% заполняемость мечетей и храмов из-за роста COVID-19, кроме того, вход ограничен для лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 12:04Религия и мировоззрение
Курбан-байрам на Кавказе пройдет без массовых гуляний
 
Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)Курбан-байрамРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
15:23СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
15:18Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92
15:16Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
15:15Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google
Лента новостейМолния