https://ria.ru/20210713/chechnya-1741043984.html

Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама

Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 13.07.2021

Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:00

2021-07-13T11:00

2021-07-13T11:00

религия и мировоззрение

чеченская республика (чечня)

курбан-байрам

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg

ГРОЗНЫЙ, 13 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.Ранее в Чечне оперштаб по коронавирусу ограничил до 50% заполняемость мечетей и храмов из-за роста COVID-19, кроме того, вход ограничен для лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.

https://ria.ru/20210702/kurban-1739559814.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), курбан-байрам, рамзан кадыров