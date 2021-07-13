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Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама - РИА Новости, 13.07.2021
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:00
2021-07-13T11:00
2021-07-13T11:00
религия и мировоззрение
чеченская республика (чечня)
курбан-байрам
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 13 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому в республике объявлены три выходных дня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.Ранее в Чечне оперштаб по коронавирусу ограничил до 50% заполняемость мечетей и храмов из-за роста COVID-19, кроме того, вход ограничен для лиц, не прошедших вакцинацию от коронавируса.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля.
https://ria.ru/20210702/kurban-1739559814.html
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чеченская республика (чечня), курбан-байрам, рамзан кадыров
Кадыров объявил три выходных дня в Чечне для празднования Курбан-байрама
Кадыров объявил 19, 20 и 21 июля выходными днями в Чечне для празднования Курбан-байрама