https://ria.ru/20210713/cannes-1740976987.html

В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности

В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности - РИА Новости, 13.07.2021

В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности

У звезды "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит, приехавшей на Каннский кинофестиваль, украли драгоценности, сообщает Variety. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T01:47

2021-07-13T01:47

2021-07-13T01:47

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каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У звезды "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит, приехавшей на Каннский кинофестиваль, украли драгоценности, сообщает Variety.По данным сайта, в пятницу грабители проникли в номер актрисы, когда она ушла завтракать. Они похитили ювелирные изделия на несколько тысяч долларов, а также обручальное кольцо матери Джоди.Сразу после случившегося Тернер-Смит переехала в другой отель. Ей также была предоставлена охрана. Предположительно, воров интересовали золотые и бриллиантовые украшения от Gucci, в которых в четверг актриса была на премьере фильма "После Янга" ("After Yang"). Сразу после мероприятия драгоценности были возвращены в ювелирный дом. Вероятно, что преступники надеялись, что они все еще находятся у Тернер-Смит.

https://ria.ru/20210526/boleyn-1733822226.html

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кино и сериалы, новости культуры, каннский кинофестиваль