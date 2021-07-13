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Культура
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В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности
В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности - РИА Новости, 13.07.2021
В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности
У звезды "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит, приехавшей на Каннский кинофестиваль, украли драгоценности, сообщает Variety. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:47
2021-07-13T01:47
культура
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новости культуры
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У звезды "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит, приехавшей на Каннский кинофестиваль, украли драгоценности, сообщает Variety.По данным сайта, в пятницу грабители проникли в номер актрисы, когда она ушла завтракать. Они похитили ювелирные изделия на несколько тысяч долларов, а также обручальное кольцо матери Джоди.Сразу после случившегося Тернер-Смит переехала в другой отель. Ей также была предоставлена охрана. Предположительно, воров интересовали золотые и бриллиантовые украшения от Gucci, в которых в четверг актриса была на премьере фильма "После Янга" ("After Yang"). Сразу после мероприятия драгоценности были возвращены в ювелирный дом. Вероятно, что преступники надеялись, что они все еще находятся у Тернер-Смит.
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кино и сериалы, новости культуры, каннский кинофестиваль

В Канне во время фестиваля у звезды "Анны Болейн" украли драгоценности

01:47 13.07.2021
 
© Channel 5 Television (2021)Кадр из сериала "Анна Болейн"
Кадр из сериала Анна Болейн
© Channel 5 Television (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У звезды "Анны Болейн" Джоди Тернер-Смит, приехавшей на Каннский кинофестиваль, украли драгоценности, сообщает Variety.
По данным сайта, в пятницу грабители проникли в номер актрисы, когда она ушла завтракать. Они похитили ювелирные изделия на несколько тысяч долларов, а также обручальное кольцо матери Джоди.
Сразу после случившегося Тернер-Смит переехала в другой отель. Ей также была предоставлена охрана.
Предположительно, воров интересовали золотые и бриллиантовые украшения от Gucci, в которых в четверг актриса была на премьере фильма "После Янга" ("After Yang"). Сразу после мероприятия драгоценности были возвращены в ювелирный дом. Вероятно, что преступники надеялись, что они все еще находятся у Тернер-Смит.
Кадр из сериала Анна Болейн
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