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На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест
На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест - РИА Новости, 13.07.2021
На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест
На имущество известного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму наложен арест на более чем 50 миллионов... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:21
2021-07-13T19:21
россия
александр наумов
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
москва
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. На имущество известного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму наложен арест на более чем 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве уточнили, что потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного убийством Андрея Неколова. Убийство было совершено в 2005 году в Красноярске. Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству.Ранее сообщалось, что на сайте "Авито" появилось объявление о продаже коттеджа, который, по данным местных СМИ, располагается на территории резиденции Быкова."В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова по факту подстрекательства к совершению убийства по найму наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.В главке отметили, что Центральный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества более чем на 50 миллионов рублей. Среди арестованных объектов: земельный участок площадью более 17 тысяч квадратных метров, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате трехэтажный коттедж Быкова, в котором он проживал до задержания; участок площадью более 5 тысяч квадратных метров и расположенный на нем "гостевой дом" Быкова площадью более 900 квадратных метров; нежилые здания общей площадью более 900 квадратных метров, расположенные в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.В настоящее время с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. По данным СК, Быков также подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html
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россия, александр наумов, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярский край, происшествия
На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест
19:21 13.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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На имущество бизнесмена Быкова наложили арест по делу о подстрекательстве к убийству

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. На имущество известного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму наложен арест на более чем 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
В ведомстве уточнили, что потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного убийством Андрея Неколова. Убийство было совершено в 2005 году в Красноярске. Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству.
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Коттедж красноярского бизнесмена Быкова выставили на "Авито"
Ранее сообщалось, что на сайте "Авито" появилось объявление о продаже коттеджа, который, по данным местных СМИ, располагается на территории резиденции Быкова.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова по факту подстрекательства к совершению убийства по найму наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.
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В главке отметили, что Центральный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества более чем на 50 миллионов рублей. Среди арестованных объектов: земельный участок площадью более 17 тысяч квадратных метров, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате трехэтажный коттедж Быкова, в котором он проживал до задержания; участок площадью более 5 тысяч квадратных метров и расположенный на нем "гостевой дом" Быкова площадью более 900 квадратных метров; нежилые здания общей площадью более 900 квадратных метров, расположенные в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края.
Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.
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Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
В настоящее время с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. По данным СК, Быков также подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
 
РоссияАлександр НаумовКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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