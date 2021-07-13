https://ria.ru/20210713/bykov-1741146197.html

На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест

На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест - РИА Новости, 13.07.2021

На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложили арест

На имущество известного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму наложен арест на более чем 50 миллионов... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:21

2021-07-13T19:21

2021-07-13T19:21

россия

александр наумов

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

москва

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. На имущество известного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму наложен арест на более чем 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве уточнили, что потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного убийством Андрея Неколова. Убийство было совершено в 2005 году в Красноярске. Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству.Ранее сообщалось, что на сайте "Авито" появилось объявление о продаже коттеджа, который, по данным местных СМИ, располагается на территории резиденции Быкова."В рамках расследования уголовного дела в отношении Анатолия Быкова по факту подстрекательства к совершению убийства по найму наложен арест на имущество обвиняемого", - говорится в сообщении.В главке отметили, что Центральный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества более чем на 50 миллионов рублей. Среди арестованных объектов: земельный участок площадью более 17 тысяч квадратных метров, на котором расположен незарегистрированный в кадастровой палате трехэтажный коттедж Быкова, в котором он проживал до задержания; участок площадью более 5 тысяч квадратных метров и расположенный на нем "гостевой дом" Быкова площадью более 900 квадратных метров; нежилые здания общей площадью более 900 квадратных метров, расположенные в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.В настоящее время с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. По данным СК, Быков также подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html

https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

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