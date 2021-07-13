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Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму
Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму - РИА Новости, 13.07.2021
Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму
Криптовалюту на рекордную сумму примерно в 180 миллионов фунтов стерлингов конфисковали британские полицейские, сообщает Скотланд-Ярд. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:13
2021-07-13T14:13
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ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Криптовалюту на рекордную сумму примерно в 180 миллионов фунтов стерлингов конфисковали британские полицейские, сообщает Скотланд-Ярд.Данные аресты средств были произведены отделом по борьбе с экономическими преступлениями на основании разведданных о перемещении средств, заработанных преступным путем. При операции 24 июня была задержана 39-летняя женщина, она отпущена под залог. При аресте криптовалюты на сумму в 180 миллионов фунтов в субботу, 10 июля, ее также допросили. Других подробностей не сообщается.
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криптовалюта, скотленд-ярд, великобритания, в мире
Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму
14:13 13.07.2021
 
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Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордные 180 млн фунтов

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ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Криптовалюту на рекордную сумму примерно в 180 миллионов фунтов стерлингов конфисковали британские полицейские, сообщает Скотланд-Ярд.
"Полицейские конфисковали крупнейший для Британии объем криптовалюты на сумму около 180 миллионов фунтов стерлингов... Это, возможно, мировой рекорд, он превысил прошлый рекорд от 24 июня, когда полиция конфисковала криптовалюту на сумму в 114 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.
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Данные аресты средств были произведены отделом по борьбе с экономическими преступлениями на основании разведданных о перемещении средств, заработанных преступным путем. При операции 24 июня была задержана 39-летняя женщина, она отпущена под залог. При аресте криптовалюты на сумму в 180 миллионов фунтов в субботу, 10 июля, ее также допросили. Других подробностей не сообщается.
 
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