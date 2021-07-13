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Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму

Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму - РИА Новости, 13.07.2021

Британские полицейские конфисковали криптовалюту на рекордную сумму

Криптовалюту на рекордную сумму примерно в 180 миллионов фунтов стерлингов конфисковали британские полицейские, сообщает Скотланд-Ярд. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:13

2021-07-13T14:13

2021-07-13T14:13

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ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Криптовалюту на рекордную сумму примерно в 180 миллионов фунтов стерлингов конфисковали британские полицейские, сообщает Скотланд-Ярд.Данные аресты средств были произведены отделом по борьбе с экономическими преступлениями на основании разведданных о перемещении средств, заработанных преступным путем. При операции 24 июня была задержана 39-летняя женщина, она отпущена под залог. При аресте криптовалюты на сумму в 180 миллионов фунтов в субботу, 10 июля, ее также допросили. Других подробностей не сообщается.

https://ria.ru/20210701/mayning-1739400097.html

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криптовалюта, скотленд-ярд, великобритания, в мире