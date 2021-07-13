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Володин прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам
Володин прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 13.07.2021
Володин прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам
Судьям ЕСПЧ пора в отставку, рекомендациями признать однополые браки, они показали отсутствие квалификации, поскольку в России у национального законодательства, РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T21:46
2021-07-13T21:46
россия
госдума рф
европейский суд по правам человека
вячеслав володин
грузия
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Судьям ЕСПЧ пора в отставку, рекомендациями признать однополые браки, они показали отсутствие квалификации, поскольку в России у национального законодательства, где прописано понятие брака как союза мужчины и женщины, приоритет над международным, написал у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Европейский суд по правам человека ранее во вторник назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".Судьи ЕСПЧ, принимая решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется, и руководствоваться им, если оно приоритетно, написал Володин. Он отметил статью 79 Конституции РФ, которая говорит о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России."В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение. Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку", - сообщил Володин.Он напомнил о существовании нормы о защите "института брака как союза мужчины и женщины"."В связи с этим возникает вопрос: Зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные "гены", которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому - недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель", - также сообщил спикер Госдумы, отмечая инициативу ЕСПЧ.Помимо этого он обратил внимание на то, что европейские авиакомпании начали применять в обращениях с пассажирами гендерно-нейтральные обращения."Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины! Все иное — противоречит Конституции, нормы которой приоритетны", - написал Володин.
https://ria.ru/20210713/espch-1741138902.html
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россия, госдума рф, европейский суд по правам человека, вячеслав володин, грузия, общество
Володин прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам
21:46 13.07.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ

Спикер Госдумы Володин прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Судьям ЕСПЧ пора в отставку, рекомендациями признать однополые браки, они показали отсутствие квалификации, поскольку в России у национального законодательства, где прописано понятие брака как союза мужчины и женщины, приоритет над международным, написал у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Европейский суд по правам человека ранее во вторник назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. В документе принимается во внимание статья российской Конституции, в которой понятие брака зафиксировано как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, по мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
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Судьи ЕСПЧ, принимая решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется, и руководствоваться им, если оно приоритетно, написал Володин. Он отметил статью 79 Конституции РФ, которая говорит о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России.
"В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение. Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку", - сообщил Володин.
Он напомнил о существовании нормы о защите "института брака как союза мужчины и женщины".
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"В связи с этим возникает вопрос: Зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные "гены", которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому - недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель", - также сообщил спикер Госдумы, отмечая инициативу ЕСПЧ.
Помимо этого он обратил внимание на то, что европейские авиакомпании начали применять в обращениях с пассажирами гендерно-нейтральные обращения.
"Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины! Все иное — противоречит Конституции, нормы которой приоритетны", - написал Володин.
 
РоссияГосдума РФЕвропейский суд по правам человекаВячеслав ВолодинГрузияОбщество
 
 
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