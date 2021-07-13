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В Боливии при ДТП с автобусом погиб 31 человек
В Боливии при ДТП с автобусом погиб 31 человек - РИА Новости, 13.07.2021
В Боливии при ДТП с автобусом погиб 31 человек
Число жертв ДТП с автобусом в Боливии выросло до 31, ранены 10 человек, сообщает телеканал Unitel. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T00:37
2021-07-13T00:37
2021-07-13T00:37
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв ДТП с автобусом в Боливии выросло до 31, ранены 10 человек, сообщает телеканал Unitel.Ранее сообщалось о 18 погибших.Автобус упал в обрыв с высоты 150 метров, причины трагедии выясняются. Из 10 раненых двое находятся в тяжелом состоянии.На место начали приезжать родные погибших.
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/avtobus-1740745145.html
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