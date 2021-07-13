https://ria.ru/20210713/bol-1741103905.html

Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука

Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука - РИА Новости, 13.07.2021

Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука

Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:39

2021-07-13T15:39

2021-07-13T15:40

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказали российские врачи.Он также отметил, что во время укола медик может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения у пациента.С мнением коллеги согласилась врач-терапевт Лариса Алексеева, добавив, что у каждого человека разный порог чувствительности. "Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет <…> Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности", —заключила она.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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