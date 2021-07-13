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https://ria.ru/20210713/bol-1741103905.html
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука - РИА Новости, 13.07.2021
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:39
2021-07-13T15:40
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вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказали российские врачи.Он также отметил, что во время укола медик может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения у пациента.С мнением коллеги согласилась врач-терапевт Лариса Алексеева, добавив, что у каждого человека разный порог чувствительности. "Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет &lt;…&gt; Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности", —заключила она.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса алексеева, общество
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:39 13.07.2021 (обновлено: 15:40 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Российские врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказали российские врачи.
"Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса <…> В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму", — объяснил врач-терапевт Виктор Лишин.
Он также отметил, что во время укола медик может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения у пациента.
С мнением коллеги согласилась врач-терапевт Лариса Алексеева, добавив, что у каждого человека разный порог чувствительности.
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"Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет <…> Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности", —заключила она.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
 
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