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Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука - РИА Новости, 13.07.2021
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:39
2021-07-13T15:39
2021-07-13T15:40
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказали российские врачи.Он также отметил, что во время укола медик может задеть нервное окончание, что вызывает болезненные ощущения у пациента.С мнением коллеги согласилась врач-терапевт Лариса Алексеева, добавив, что у каждого человека разный порог чувствительности. "Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет <…> Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности", —заключила она.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса алексеева, общество
Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:39 13.07.2021 (обновлено: 15:40 13.07.2021)
Российские врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука