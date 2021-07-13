https://ria.ru/20210713/blokada-1741013415.html

Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа

Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа - РИА Новости, 13.07.2021

Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа

Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа — Тель-Авив разрешил ввоз и экспорт одежды, а также деревянной и пластиковой мебели, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T01:23

2021-07-13T01:23

2021-07-13T11:16

сектор газа

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741041619_0:33:3111:1783_1920x0_80_0_0_31bd8141e0c2e0ced1e7be34dc039864.jpg

ГАЗА, 13 июл — РИА Новости. Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа — Тель-Авив разрешил ввоз и экспорт одежды, а также деревянной и пластиковой мебели, сообщил РИА Новости директор комитета по ввозу товаров палестинского анклава Раед Фаттух.Ранее правительство Государства Израиль расширило рыболовную зону у берегов анклава с девяти до 12 морских миль.Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа со старта военной операции 10 мая, закрыв КПП и зону рыболовства.За неполные две недели с начала обострения из сектора Газа по Израилю выпустили более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253 человек, более 1,9 тысячи жителей получили ранения.Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять людей, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.

https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html

https://ria.ru/20210618/sireny-1737499451.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, хамас, израиль, в мире