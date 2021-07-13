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Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа - РИА Новости, 13.07.2021
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа — Тель-Авив разрешил ввоз и экспорт одежды, а также деревянной и пластиковой мебели, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:23
2021-07-13T11:16
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ГАЗА, 13 июл — РИА Новости. Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа — Тель-Авив разрешил ввоз и экспорт одежды, а также деревянной и пластиковой мебели, сообщил РИА Новости директор комитета по ввозу товаров палестинского анклава Раед Фаттух.Ранее правительство Государства Израиль расширило рыболовную зону у берегов анклава с девяти до 12 морских миль.Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа со старта военной операции 10 мая, закрыв КПП и зону рыболовства.За неполные две недели с начала обострения из сектора Газа по Израилю выпустили более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253 человек, более 1,9 тысячи жителей получили ранения.Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять людей, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.
https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html
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сектор газа, хамас, израиль, в мире
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа
01:23 13.07.2021 (обновлено: 11:16 13.07.2021)
 
© AFP 2021 / Said KhatibКонтрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Рафахе на юге сектора Газа
Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AFP 2021 / Said Khatib

В секторе Газа сообщил, что Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде анклава

Читать ria.ru в
ГАЗА, 13 июл — РИА Новости. Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа — Тель-Авив разрешил ввоз и экспорт одежды, а также деревянной и пластиковой мебели, сообщил РИА Новости директор комитета по ввозу товаров палестинского анклава Раед Фаттух.

"Комитет по ввозу товаров палестинского анклава информировал компании частного сектора о решении израильского правительства ввести послабления блокады на пограничном пункте Керем-Шалом <...> Израильская сторона разрешила ввоз и экспорт одежды из сектора Газа на Западный берег и в Израиль, послабления коснулись также экспорта деревянной и пластиковой мебели в Израиль", — заявил Фаттух.

Ранее правительство Государства Израиль расширило рыболовную зону у берегов анклава с девяти до 12 морских миль.
Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа со старта военной операции 10 мая, закрыв КПП и зону рыболовства.
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За неполные две недели с начала обострения из сектора Газа по Израилю выпустили более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253 человек, более 1,9 тысячи жителей получили ранения.
Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять людей, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.
В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.
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