https://ria.ru/20210713/benzin-1741089690.html

В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд

В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд - РИА Новости, 13.07.2021

В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:57

2021-07-13T14:57

2021-07-13T14:57

россия

ртс

спбмтсб

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

александр новак

аи-95

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных биржи.По итогам торгов вторника биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 024 рублей за тонну. Исторический рекорд 2018 года был достигнут на прошлой неделе в среду, после чего в пятницу цена чуть снизилась, а в понедельник снова обновила рекорд.Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года - 59 602 рубля. По итогам торгов вторника цена Аи-95 на бирже составила 59 326 рублей за тонну.Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года - 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов во вторник стоимость дизеля составила 51 937 рублей за тонну.Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива как по прямым контрактам, так и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний были доведены рекомендации по повышению производства в летний период для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.Также в ведомстве напоминают, что для стабилизации цен на топливо работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе, в части подготовки изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже в третьем квартале.

https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html

https://ria.ru/20210528/benzin-1734514359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ртс, спбмтсб, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, александр новак, аи-95, экономика