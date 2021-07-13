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В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд
В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд - РИА Новости, 13.07.2021
В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд
Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:57
2021-07-13T14:57
россия
ртс
спбмтсб
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
александр новак
аи-95
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных биржи.По итогам торгов вторника биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 024 рублей за тонну. Исторический рекорд 2018 года был достигнут на прошлой неделе в среду, после чего в пятницу цена чуть снизилась, а в понедельник снова обновила рекорд.Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года - 59 602 рубля. По итогам торгов вторника цена Аи-95 на бирже составила 59 326 рублей за тонну.Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года - 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов во вторник стоимость дизеля составила 51 937 рублей за тонну.Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива как по прямым контрактам, так и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний были доведены рекомендации по повышению производства в летний период для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.Также в ведомстве напоминают, что для стабилизации цен на топливо работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе, в части подготовки изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже в третьем квартале.
https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html
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россия, ртс, спбмтсб, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, александр новак, аи-95, экономика
В России биржевая цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд
14:57 13.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В России биржевая цена бензина Аи-92 второй раз за неделю побила рекорд

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных биржи.
По итогам торгов вторника биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 024 рублей за тонну. Исторический рекорд 2018 года был достигнут на прошлой неделе в среду, после чего в пятницу цена чуть снизилась, а в понедельник снова обновила рекорд.
Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года - 59 602 рубля. По итогам торгов вторника цена Аи-95 на бирже составила 59 326 рублей за тонну.
Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года - 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов во вторник стоимость дизеля составила 51 937 рублей за тонну.
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Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.
В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива как по прямым контрактам, так и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний были доведены рекомендации по повышению производства в летний период для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.
Также в ведомстве напоминают, что для стабилизации цен на топливо работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе, в части подготовки изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже в третьем квартале.
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РоссияРТССПбМТСБМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92Александр НовакАИ-95Экономика
 
 
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