https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741166158.html

В Белоруссии заявили о связях радикалов с Украиной

В Белоруссии заявили о связях радикалов с Украиной - РИА Новости, 13.07.2021

В Белоруссии заявили о связях радикалов с Украиной

Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что белорусские радикалы имеют связи на Украине и получали оттуда оружие для подготовки терактов в Белоруссии. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:24

2021-07-13T23:24

2021-07-13T23:24

россия

правый сектор

кгб белоруссии

александр лукашенко

игорь коломойский

литва

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ заявил, что белорусские радикалы имеют связи на Украине и получали оттуда оружие для подготовки терактов в Белоруссии."У терроризма по-белорусски существенная подпитка с Украины: так было и в ситуации с Автуховичем (Николай Автухович и его группа были задержаны за серию нападений в Гродненской области – ред.), который для совершения терактов перевозил через границу оружие. Выходить на Киев предлагали и (Юрию – ред.) Зенковичу. Тому самому, который готовил государственный переворот и ликвидацию президента и высшего руководства страны", - заявили в эфире телеканала.По его данным, "искать поддержку в Украине" Зенковичу советовал человек под ником "Дис", который руководил признанным в стране экстремистским Telegram-каналом "Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ" и планировал теракты в Белоруссии. По информации телеканала, "Дис" – это Денис Хромов (Хофман), уроженец России, который проживал и учился на Украине, там "склонял людей" к поддержке Майдана, поддерживал близкие контакты с представителями "Правого сектора"*. Он проживает в Германии, где до недавнего времени занимался бизнесом, но обанкротился."Я никакой помощи не просил, потому что не знаю, кто эти люди. По-моему "Дис" туда тянет сейчас всех… Меня пробовал уговорить", - сказал арестованный по уголовному делу о подготовке государственного переворота Зенкович на продемонстрированных телеканалом кадрах допроса. В эфире телеканала заявлено, что "Дис", используя влиятельные связи в Киеве, обещает Зенковичу поддержку, для начала предлагает проверить его на детекторе лжи". "А еще "Дис" предлагает позвонить одному очень известному человеку – Коломойскому, тому самому олигарху, который привел к власти (президента Украины – ред.) Зеленского", - утверждает телеканал. Зенкович заявил, что "Дис" дал ему номер телефона, объяснив, что этот телефонный номер Игоря Коломойского он получил от политтехнолога Владислава Рогимова, и сказав, что Коломойский может "поучаствовать в финансировании смены власти в Беларуси". "Предложение от "Диса" - с мешком на голове пройти полиграф – Зенкович не принял: говорит, неизвестно, что это за люди, но такие подходы к делу "Диса" и такие методы проверки он связывает только с украинскими спецслужбами и их желанием создавать напряжение в Беларуси", - было заявлено в эфире телеканала.В эфире также продемонстрированы кадры допросов задержанных участников Тelegram-сообщества "ОГСБ", в том числе планировавших подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Телеканал заявил, что оружие для этого теракта и тепловизор приехали с территории Украины и ждали исполнителей в приграничной зоне. Было заявлено, что один из участников подготовки теракта с помощью "Диса" через Гомель планировал попасть на Украину, но его задержали. По мнению телеканала, это также подтверждает связи "Диса" с Украиной.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи ВМФ России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администраторами радикальных Telegram-сообществ является гражданин Германии Хофман.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/zapad-1741076921.html

https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html

https://ria.ru/20210703/lukashenko-1739774862.html

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россия, правый сектор, кгб белоруссии, александр лукашенко, игорь коломойский, литва, киев, вмф рф, в мире