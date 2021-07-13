МИД Белоруссии назвал решения СПЧ ООН "не отражающими реальность"
18:36 13.07.2021 (обновлено: 20:07 13.07.2021)
МИД Белоруссии: решения СПЧ ООН не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Решения Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире, а служат предлогом для введения санкций Западом против отдельных стран, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе МИД Белоруссии.
Во вторник СПЧ ООН принял резолюцию по Белоруссии, в том числе на год продлил мандат странового спецдокладчика: 21 страна проголосовала за принятие документа, семь — против, 19 воздержались.
"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - отмечается в комментарии пресс-службы.
Там говорится, что "если бы Совет ООН по правам человека имел возможность объективно рассматривать страновые ситуации, то практически все западные государства должны были бы получить отдельные резолюции".
"Опубликованный 30 июня доклад МИД (Белоруссии - ред.) "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира" содержит достаточно оснований для пристального внимания Совета и других правозащитных механизмов к этим государствам", - пояснили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что "Беларусь как полноправный член ООН продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля".
"Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени. Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства. Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Беларуси", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве считают показательным, что "резолюцию не поддерживает большинство членов Совета: количество голосов "против" и "воздержавшихся" превышает число стран, проголосовавших "за" ее принятие". "Если Запад действительно заботится о правах человека, ему необходимо вспомнить, что международное сотрудничество, в том числе по правам человека, строится на основе принципа уважения суверенного равенства государств", - подчеркивается в комментарии пресс-службы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.-