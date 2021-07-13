Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:55 13.07.2021 (обновлено: 16:03 13.07.2021)
© Sputnik/Елена ВасильеваВиктор Бабарико в суде
© Sputnik/Елена Васильева
Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии в порядке надзора
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Защита бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико получила копию приговора Верховного суда, готовится обжаловать его в порядке надзора, сообщила РИА Новости во вторник один из адвокатов Наталья Мацкевич.
Верховный суд Белоруссии 6 июля огласил приговор Бабарико - 14 лет колонии усиленного режима и штраф. Бывшему банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Бабарико обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, он вступил в силу сразу. Однако защита Бабарико заявляла о намерении обжаловать его в порядке надзора и добиваться отмены.
"Да, копию приговора один из защитников получил. Готовится жалоба в порядке надзора", - рассказала Мацкевич.
Между тем она не уточнила, планируется ли подать жалобу в Верховный суд или Генеральную прокуратуру.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико – единственный, кто свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.