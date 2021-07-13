Байден вспомнил разговор с Путиным о выборах в США
23:18 13.07.2021 (обновлено: 23:34 13.07.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Байден вспомнил разговор с Путиным о выборах в США
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американские выборы нужно защищать не только от внешних угроз, о чем он говорил с российским коллегой Владимиром Путиным, но и от внутренних.
"Защищать выборы нужно не только от угроз снаружи, о чем я говорил с Путиным, но и от угрозы внутри", - сказал Байден в Филадельфии, выступая по теме избирательных прав.
Байден встречался с Путиным в Женеве 16 июня, после этого они провели телефонный разговор.
Как заявил Байден, во время его прошлой поездки в Европу лидеры стран ЕС и НАТО интересовались, что дальше будет со Штатами. "В НАТО и ЕС они спрашивали, все ли будет хорошо. Цитадель демократии, будет ли она в порядке", - сказал Байден. Он заявил, что штурм Капитолия 6 января был невиданным событием. "Я думал, я уже все видел, но я никогда не видел подобного", - сказал президент США. "Мир удивляется, что мы будем делать", - сказал Байден.
По словам Байдена, в 2020 году американская демократия была подвергнута проверке сначала пандемией, потом выборами, но страна прошла эту проверку. Он призвал уже сейчас готовиться к следующему испытанию - промежуточным выборам в палату представителей конгресса в 2022 году.
"Выборы 2020 года подверглись самому пристальному изучению", - сказал Байден.
9 июля, 21:20Байден заявил, что разговор с Путиным прошел хорошо
Он подчеркнул, что все пересчеты голосов подтвердили результат, дважды кампанию проверил верховный суд страны. Он подчеркнул, что сомнения Трампа и его сторонников - это "большая ложь", а подвергать такой оценке важнейшее право американцев означает действовать непатриотично.
"Что-то в Америке должно быть простым и действующим напрямую: право голосовать, право голосовать свободно, и чтобы голос был учтен. Наша работа – защищать это право", - сказал Байден.