Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом
Бассейн глубиной 60,02 метра стал частью аттракциона Deep Dive Dubai.
Новичок отобрал рекорд по глубине у прежнего триумфатора — 45-метрового Deepspot из Польши.
Новичок отобрал рекорд по глубине у прежнего триумфатора — 45-метрового Deepspot из Польши.
Бассейн расположен в сооружении площадью 1500 квадратных метров в форме ракушки.
Бассейн расположен в сооружении площадью 1500 квадратных метров в форме ракушки.
Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров воды — как шесть олимпийских бассейнов.
Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров воды — как шесть олимпийских бассейнов.
Он как минимум в четыре раза больше, чем другие известные миру бассейны для дайвинга.
Он как минимум в четыре раза больше, чем другие известные миру бассейны для дайвинга.
Внутри поддерживается комфортная температура воды в 30 градусов по Цельсию.
Внутри поддерживается комфортная температура воды в 30 градусов по Цельсию.
Главная же интрига Deep Dive Dubai — "затонувший город", который могут исследовать дайверы.
Главная же интрига Deep Dive Dubai — "затонувший город", который могут исследовать дайверы.
Жилой дом, магазин, библиотека, галерея — чего здесь только нет.
Современные системы освещения и звука создают в бассейне особую атмосферу.
Современные системы освещения и звука создают в бассейне особую атмосферу.
Если устанешь от впечатлений, можно отвлечься на знакомые с детства настольные игры.
Если устанешь от впечатлений, можно отвлечься на знакомые с детства настольные игры.
Чтобы обеспечить безопасность дайверов, подводный город оборудовали камерами, а на случай чрезвычайных ситуаций есть барокамера.
Чтобы обеспечить безопасность дайверов, подводный город оборудовали камерами, а на случай чрезвычайных ситуаций есть барокамера.
Попасть сюда можно пока только по приглашению, однако уже в этом году бассейн обещают открыть для всех желающих.
Попасть сюда можно пока только по приглашению, однако уже в этом году бассейн обещают открыть для всех желающих.