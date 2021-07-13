https://ria.ru/20210713/basseyn-1741060720.html

Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом

Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом - РИА Новости, 13.07.2021

Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом

В Дубае, который может похвастаться самым высоким в мире небоскребом, теперь есть еще и самый глубокий бассейн. Погружение под воду — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:20

2021-07-13T18:20

2021-07-13T18:23

дубай

фото

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В Дубае, который может похвастаться самым высоким в мире небоскребом, теперь есть еще и самый глубокий бассейн. Погружение под воду — в фотоленте Ria.ru.

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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