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Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом
Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом - РИА Новости, 13.07.2021
Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом
В Дубае, который может похвастаться самым высоким в мире небоскребом, теперь есть еще и самый глубокий бассейн. Погружение под воду — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.07.2021
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дубай
фото
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В Дубае, который может похвастаться самым высоким в мире небоскребом, теперь есть еще и самый глубокий бассейн. Погружение под воду — в фотоленте Ria.ru.
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дубай, фото, фото

Залечь на дно в Дубае: самый глубокий в мире бассейн с подводным городом

18:20 13.07.2021 (обновлено: 18:23 13.07.2021)
 
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В Дубае, который может похвастаться самым высоким в мире небоскребом, теперь есть еще и самый глубокий бассейн. Погружение под воду — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Бассейн глубиной 60,02 метра стал частью аттракциона Deep Dive Dubai.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
1 из 12

Бассейн глубиной 60,02 метра стал частью аттракциона Deep Dive Dubai.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Новичок отобрал рекорд по глубине у прежнего триумфатора — 45-метрового Deepspot из Польши.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
2 из 12

Новичок отобрал рекорд по глубине у прежнего триумфатора — 45-метрового Deepspot из Польши.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© REUTERS / Deep Dive Dubai

Бассейн расположен в сооружении площадью 1500 квадратных метров в форме ракушки.

Бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai с подводной библиотекой и галереей в Дубае
3 из 12

Бассейн расположен в сооружении площадью 1500 квадратных метров в форме ракушки.

© REUTERS / Deep Dive Dubai
© REUTERS / Deep Dive Dubai/Jesper Kjoller

Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров воды — как шесть олимпийских бассейнов.

Дайверы в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
4 из 12

Deep Dive Dubai вмещает 14 миллионов литров воды — как шесть олимпийских бассейнов.

© REUTERS / Deep Dive Dubai/Jesper Kjoller
© REUTERS / Deep Dive Dubai/Jesper Kjoller

Он как минимум в четыре раза больше, чем другие известные миру бассейны для дайвинга.

Дайверы в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
5 из 12

Он как минимум в четыре раза больше, чем другие известные миру бассейны для дайвинга.

© REUTERS / Deep Dive Dubai/Jesper Kjoller
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Внутри поддерживается комфортная температура воды в 30 градусов по Цельсию.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
6 из 12

Внутри поддерживается комфортная температура воды в 30 градусов по Цельсию.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Главная же интрига Deep Dive Dubai — "затонувший город", который могут исследовать дайверы.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
7 из 12

Главная же интрига Deep Dive Dubai — "затонувший город", который могут исследовать дайверы.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Жилой дом, магазин, библиотека, галерея — чего здесь только нет.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
8 из 12

Жилой дом, магазин, библиотека, галерея — чего здесь только нет.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© REUTERS / Deep Dive Dubai

Современные системы освещения и звука создают в бассейне особую атмосферу.

Дайверы в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
9 из 12

Современные системы освещения и звука создают в бассейне особую атмосферу.

© REUTERS / Deep Dive Dubai
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Если устанешь от впечатлений, можно отвлечься на знакомые с детства настольные игры.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
10 из 12

Если устанешь от впечатлений, можно отвлечься на знакомые с детства настольные игры.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© REUTERS / Deep Dive Dubai

Чтобы обеспечить безопасность дайверов, подводный город оборудовали камерами, а на случай чрезвычайных ситуаций есть барокамера.

Дайверы в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
11 из 12

Чтобы обеспечить безопасность дайверов, подводный город оборудовали камерами, а на случай чрезвычайных ситуаций есть барокамера.

© REUTERS / Deep Dive Dubai
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Попасть сюда можно пока только по приглашению, однако уже в этом году бассейн обещают открыть для всех желающих.

Дайвер в бассейне Deep Dive Dubai в Дубае
12 из 12

Попасть сюда можно пока только по приглашению, однако уже в этом году бассейн обещают открыть для всех желающих.

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
 
ДубайФото
 
 
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