Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210713/bank-1741083587.html
Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона
Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона - РИА Новости, 13.07.2021
Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Ольга Голодец обсудили возможности цифровизации... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:07
2021-07-13T14:07
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e78969f6afd2a6d540e0eac6b27f65a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Ольга Голодец обсудили возможности цифровизации медицинских сервисов в регионе; область получила сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье", сообщил глава Ленобласти по итогам встречи.В рамках встречи Голодец вручила Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье" по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей региона. Решение позволит организовать мониторинг 11 тысяч пациентов с коронавирусом."Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество в сфере здравоохранения, поскольку наш регион уже убедился, что платформенные решения эффективно работают. Опыт использования технологий в Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически оправданным. Цифровизация медицины позволяет упростить работу врачам и улучшить взаимодействие с пациентами. А жители региона за счет сквозных технологий смогут получить точный диагноз независимо от того, где они наблюдаются - в сельской амбулатории, ФАПе, или в областной клинической больнице", - сказал Дрозденко.По его словам, разработки "Сбера" позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Область уже протестировала технологии "Сбера". В рамках пилотного проекта Тихвинская межрайонная больница с помощью робота приняла 78 929 звонков, провела удаленное наблюдение 2 283 пациентов с COVID-19, 41 - с артериальной гипертензией, 29 ― с сахарным диабетом, а также провела 57 телемедицинских консультаций по предварительной записи.Кроме того, в ГБУЗ Ленинградской области Гатчинской клинической межрайонной больнице идет тестирование разработки компании СберМедИИ ― "КТ легких". Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментацию участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения.На встрече глава региона и представитель "Сбера" обсудили возможности и эффективность других сервисов компаний экосистемы банка. Также собеседники коснулись темы проведения пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе и электронного рецепта.
https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html
https://ria.ru/20210607/investportfel-1735984545.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901096_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_55ca77abec480e04864f99659327e39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона

14:07 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтделение ПАО "Сбербанк" на одной из улиц в Москве
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Ольга Голодец обсудили возможности цифровизации медицинских сервисов в регионе; область получила сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье", сообщил глава Ленобласти по итогам встречи.
В рамках встречи Голодец вручила Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье" по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей региона. Решение позволит организовать мониторинг 11 тысяч пациентов с коронавирусом.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 11:06Ленинградская область
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промполитикой
"Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество в сфере здравоохранения, поскольку наш регион уже убедился, что платформенные решения эффективно работают. Опыт использования технологий в Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически оправданным. Цифровизация медицины позволяет упростить работу врачам и улучшить взаимодействие с пациентами. А жители региона за счет сквозных технологий смогут получить точный диагноз независимо от того, где они наблюдаются - в сельской амбулатории, ФАПе, или в областной клинической больнице", - сказал Дрозденко.
По его словам, разработки "Сбера" позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Область уже протестировала технологии "Сбера". В рамках пилотного проекта Тихвинская межрайонная больница с помощью робота приняла 78 929 звонков, провела удаленное наблюдение 2 283 пациентов с COVID-19, 41 - с артериальной гипертензией, 29 ― с сахарным диабетом, а также провела 57 телемедицинских консультаций по предварительной записи.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 13:04Ленинградская область
ПМЭФ пополнил инвестпортфель Ленобласти на 1,32 млрд рублей
Кроме того, в ГБУЗ Ленинградской области Гатчинской клинической межрайонной больнице идет тестирование разработки компании СберМедИИ ― "КТ легких". Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментацию участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения.
На встрече глава региона и представитель "Сбера" обсудили возможности и эффективность других сервисов компаний экосистемы банка. Также собеседники коснулись темы проведения пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе и электронного рецепта.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
15:23СК проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе
15:18Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92
15:16Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа"
15:15Суд отложил рассмотрение апелляций по иску "Царьграда" к Google
15:14В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан
Лента новостейМолния