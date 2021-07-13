https://ria.ru/20210713/bank-1741083587.html

Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона

Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона - РИА Новости, 13.07.2021

Ленобласть и Сбербанк договорились о цифровизации медсервисов региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Ольга Голодец обсудили возможности цифровизации... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:07

2021-07-13T14:07

2021-07-13T14:07

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Ольга Голодец обсудили возможности цифровизации медицинских сервисов в регионе; область получила сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье", сообщил глава Ленобласти по итогам встречи.В рамках встречи Голодец вручила Дрозденко сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения "СберЗдоровье" по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей региона. Решение позволит организовать мониторинг 11 тысяч пациентов с коронавирусом."Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество в сфере здравоохранения, поскольку наш регион уже убедился, что платформенные решения эффективно работают. Опыт использования технологий в Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически оправданным. Цифровизация медицины позволяет упростить работу врачам и улучшить взаимодействие с пациентами. А жители региона за счет сквозных технологий смогут получить точный диагноз независимо от того, где они наблюдаются - в сельской амбулатории, ФАПе, или в областной клинической больнице", - сказал Дрозденко.По его словам, разработки "Сбера" позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Область уже протестировала технологии "Сбера". В рамках пилотного проекта Тихвинская межрайонная больница с помощью робота приняла 78 929 звонков, провела удаленное наблюдение 2 283 пациентов с COVID-19, 41 - с артериальной гипертензией, 29 ― с сахарным диабетом, а также провела 57 телемедицинских консультаций по предварительной записи.Кроме того, в ГБУЗ Ленинградской области Гатчинской клинической межрайонной больнице идет тестирование разработки компании СберМедИИ ― "КТ легких". Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, а также сегментацию участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения.На встрече глава региона и представитель "Сбера" обсудили возможности и эффективность других сервисов компаний экосистемы банка. Также собеседники коснулись темы проведения пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе и электронного рецепта.

https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html

https://ria.ru/20210607/investportfel-1735984545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр дрозденко