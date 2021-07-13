https://ria.ru/20210713/balkon-1741080632.html
В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона
В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона - РИА Новости, 13.07.2021
В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона
Житель Иркутске, более двух часов угрожавший спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, в конце концов залез обратно в квартиру, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:53
2021-07-13T13:53
2021-07-13T14:03
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Житель Иркутске, более двух часов угрожавший спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, в конце концов залез обратно в квартиру, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщала полиция, мужчина требовал встречи с женой и отказывался возвращаться в квартиру, видимо, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться.В конце концов, как передает корреспондент, мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, чуть позже перелез обратно и сам. Сейчас оба находятся в квартире. Исчерпан ли инцидент, пока неясно.
https://ria.ru/20210706/bortprovodnitsa-1740163086.html
иркутск
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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске
Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию.
2021-07-13T13:53
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иркутск, происшествия
В Иркутске спасли ребенка, которого мужчина угрожал сбросить с балкона
13:53 13.07.2021 (обновлено: 14:03 13.07.2021)
Мужчина в Иркутске вернул ребенка на балкон, тот в безопасности