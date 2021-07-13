https://ria.ru/20210713/avtobus-1741090029.html
В Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса
В Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса - РИА Новости, 13.07.2021
В Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса
Перевозивший детей автобус загорелся во вторник в тоннеле на севере Италии, никто из его пассажиров не пострадал, сообщает служба пожарной охраны. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:36
2021-07-13T14:36
2021-07-13T14:42
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741091151_0:171:814:629_1920x0_80_0_0_6626e77dd3cc29085b32775df5682ac8.jpg
РИМ, 13 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Перевозивший детей автобус загорелся во вторник в тоннеле на севере Италии, никто из его пассажиров не пострадал, сообщает служба пожарной охраны.Инцидент произошел в провинции Лекко на берегу озера Комо.Как отмечает газета Corriere della Sera, водитель успел вывести из салона всех 25 детей, после чего транспортное средство оказалось охвачено огнем. Автобус перевозил детей в летний лагерь.По предварительной информации, возгорание случилось из-за лопнувшей шины. Не считая короткой паники, никто из участников событий не пострадал. Прибывшие на место медики оказали помощь водителям трех автомобилей, ехавших за автобусов. Они получили легкое отравление продуктами горения.Для тушения пожара в тоннеле были привлечены пять команд пожарных. На фотографиях с места ЧП автобус выгорел до металлического каркаса, а асфальт вокруг него покрыт крупным слоем пожарной пены.
https://ria.ru/20210713/spasatel-1741023938.html
https://ria.ru/20210608/tatarstan-1736202182.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741091151_0:133:784:721_1920x0_80_0_0_f4916385a6ba065f63c9c011461ca223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, в мире
В Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося автобуса
14:36 13.07.2021 (обновлено: 14:42 13.07.2021)
В Италии водитель спас 25 детей из загоревшегося в тоннеле автобуса