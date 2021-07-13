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Миронов предложил штрафовать за неработающие кондиционеры в самолетах
Миронов предложил штрафовать за неработающие кондиционеры в самолетах - РИА Новости, 13.07.2021
Миронов предложил штрафовать за неработающие кондиционеры в самолетах
Авиакомпании не должны экономить на кондиционерах, в противном случае их нужно штрафовать, написал у себя в telegram-канале глава партии "Справедливая Россия –... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:46
2021-07-13T16:46
авиакомпании
сергей миронов
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Авиакомпании не должны экономить на кондиционерах, в противном случае их нужно штрафовать, написал у себя в telegram-канале глава партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов, комментируя инцидент, когда из-за жары в самолете один из пассажиров открыл аварийную дверь.Ранее на борту самолета, который должен был вылететь из "Шереметьево", произошел инцидент. Пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. Он подтвердил, что рейс сильно задержался, а салоне было очень душно. Из-за этого он "начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода". Сейчас из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф. В результате инцидента пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа."Предлагаю штрафовать авиакомпании за неработающие кондиционеры в самолетах", - написал Миронов, отметив, что будущий закон должен обязывать авиакомпании следить за исправностью и регулярной работой климатических систем на борту самолетов, не исполняющие правила должны будут выплачивать штрафы.Неисправные или отключенные системы кондиционирования в самолетах подвергают жизни и здоровье пассажиров опасности, поэтому авиаперевозчики должны нести ответственность за исправность и регулярную работу климатических систем, продолжил глава эсеров."Это же очевидно! Авиакомпании не должны экономить на кондиционерах и мучить пассажиров. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Просидеть несколько часов в раскаленной консервной банке в 30-градусную жару - трудное испытание даже для здорового человека. А для людей с ослабленным здоровьем, детей, стариков, астматиков или тех, кто переболел коронавирусом, это может быть опасно", - заявил он.К серьезным дополнительным расходам авиаперевозчиков поддержание нормального климата на борту привести не должно, добавил Миронов.
https://ria.ru/20210711/samolet-1740797834.html
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авиакомпании, сергей миронов, шереметьево (аэропорт)
Миронов предложил штрафовать за неработающие кондиционеры в самолетах
16:46 13.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Миронов предложил штрафовать авиакомпании за неработающие кондиционеры в самолетах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Авиакомпании не должны экономить на кондиционерах, в противном случае их нужно штрафовать, написал у себя в telegram-канале глава партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов, комментируя инцидент, когда из-за жары в самолете один из пассажиров открыл аварийную дверь.
Ранее на борту самолета, который должен был вылететь из "Шереметьево", произошел инцидент. Пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал "Москве 24", что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно. Он подтвердил, что рейс сильно задержался, а салоне было очень душно. Из-за этого он "начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода". Сейчас из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф. В результате инцидента пассажиров пришлось высадить, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа.
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"Предлагаю штрафовать авиакомпании за неработающие кондиционеры в самолетах", - написал Миронов, отметив, что будущий закон должен обязывать авиакомпании следить за исправностью и регулярной работой климатических систем на борту самолетов, не исполняющие правила должны будут выплачивать штрафы.
Неисправные или отключенные системы кондиционирования в самолетах подвергают жизни и здоровье пассажиров опасности, поэтому авиаперевозчики должны нести ответственность за исправность и регулярную работу климатических систем, продолжил глава эсеров.
"Это же очевидно! Авиакомпании не должны экономить на кондиционерах и мучить пассажиров. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Просидеть несколько часов в раскаленной консервной банке в 30-градусную жару - трудное испытание даже для здорового человека. А для людей с ослабленным здоровьем, детей, стариков, астматиков или тех, кто переболел коронавирусом, это может быть опасно", - заявил он.
К серьезным дополнительным расходам авиаперевозчиков поддержание нормального климата на борту привести не должно, добавил Миронов.
 
авиакомпанииСергей МироновШереметьево (аэропорт)
 
 
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