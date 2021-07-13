Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/avakov-1741166650.html
СМИ раскрыло детали отставки Авакова
СМИ раскрыло детали отставки Авакова - РИА Новости, 13.07.2021
СМИ раскрыло детали отставки Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий, сообщило интернет-издание "Бабель" со... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:33
2021-07-13T23:33
дмитрий разумков
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519476_0:148:2221:1397_1920x0_80_0_0_d1e8bd1373ef53b3329bb98afc145866.jpg
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий, сообщило интернет-издание "Бабель" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции "Слуга народа" Денис Монастырский ожидает, что Верховная рада в пятницу проголосует за его назначение."На встрече с депутатами фракции "Слуга народа", которая состоялась во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий", - пишет издание.По данным издания, о встрече с президентом депутатам сообщили только утром 13 июля, из-за этого она состоялась непосредственно в Раде, в так называемом "кинозале". Издание пишет, что Зеленский сразу сказал депутатам, что обсудит с ними только один кадровый вопрос - отставку Авакова, а спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заявление министра уже поступило в парламент.Другие вопросы Зеленский предложил обсудить на отдельной встрече 17 июля, она начнется в 10.00 мск, но где именно - пока не известно, пишет "Бабель".
https://ria.ru/20210713/avakov-1741136865.html
https://ria.ru/20210320/avakov-1602088381.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519476_81:0:2142:1546_1920x0_80_0_0_d62525cb261049815187a785feb057ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий разумков, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
СМИ раскрыло детали отставки Авакова
23:33 13.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

"Бабель": Зеленский рассказал, что Аваков подал в отставку без претензий

Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий, сообщило интернет-издание "Бабель" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции "Слуга народа" Денис Монастырский ожидает, что Верховная рада в пятницу проголосует за его назначение.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 18:29
Биография Арсена Авакова
"На встрече с депутатами фракции "Слуга народа", которая состоялась во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий", - пишет издание.
По данным издания, о встрече с президентом депутатам сообщили только утром 13 июля, из-за этого она состоялась непосредственно в Раде, в так называемом "кинозале". Издание пишет, что Зеленский сразу сказал депутатам, что обсудит с ними только один кадровый вопрос - отставку Авакова, а спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заявление министра уже поступило в парламент.
Другие вопросы Зеленский предложил обсудить на отдельной встрече 17 июля, она начнется в 10.00 мск, но где именно - пока не известно, пишет "Бабель".
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 06:41
Аваков заявил о превосходстве Украины над Польшей
 
Дмитрий РазумковАрсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
03:54Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов
Лента новостейМолния