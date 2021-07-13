СМИ раскрыло детали отставки Авакова
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
"Бабель": Зеленский рассказал, что Аваков подал в отставку без претензий
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий, сообщило интернет-издание "Бабель" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".
Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции "Слуга народа" Денис Монастырский ожидает, что Верховная рада в пятницу проголосует за его назначение.
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"На встрече с депутатами фракции "Слуга народа", которая состоялась во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий", - пишет издание.
По данным издания, о встрече с президентом депутатам сообщили только утром 13 июля, из-за этого она состоялась непосредственно в Раде, в так называемом "кинозале". Издание пишет, что Зеленский сразу сказал депутатам, что обсудит с ними только один кадровый вопрос - отставку Авакова, а спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заявление министра уже поступило в парламент.
Другие вопросы Зеленский предложил обсудить на отдельной встрече 17 июля, она начнется в 10.00 мск, но где именно - пока не известно, пишет "Бабель".
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