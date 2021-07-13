https://ria.ru/20210713/avakov-1741131738.html

Аваков подал в отставку

Аваков подал в отставку - РИА Новости, 13.07.2021

Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, копию документа опубликовала пресс-служба МВД. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:03

2021-07-13T18:03

2021-07-13T20:03

мвд украины

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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, копию документа опубликовала пресс-служба МВД."В соответствии с частью первой статьи 18 закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" — говорится в тексте, подписанном Аваковым и опубликованном на странице МВД в Facebook.Отставку министра должна утвердить Верховная рада.Как уточнила в Facebook депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, парламент может рассмотреть его прошение в среду или в четверг.В свою очередь, другой член этой фракции Александр Качура написал в своем Telegram-канале, что партия по предложению президента выдвинет на пост главы МВД депутата и председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.Авакова назначили главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.На Украине неоднократно проходили акции с требованием отставки Авакова. У активистов были претензии к деятельности министра, в частности в расследовании убийств журналиста Павла Шеремета в 2016 году и бывшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк — в 2018-м.

https://ria.ru/20210713/avakov-1741136865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд украины