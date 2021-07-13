https://ria.ru/20210713/avakov-1741131509.html

Аваков написал заявление об отставке

Аваков написал заявление об отставке - РИА Новости, 13.07.2021

Аваков написал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, соответствующую информацию и скан-копию документа опубликовала пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:02

2021-07-13T18:02

2021-07-13T19:06

арсен аваков

украина

в мире

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, соответствующую информацию и скан-копию документа опубликовала пресс-служба министерства.Отставку министра еще должен принять парламент страны."В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - говорится в тексте, подписанном Аваковым и опубликованном в аккаунте министерства в Facebook.Также к посту добавлена скан-копия заявления. "Прошу принять мою отставку с должности министра внутренних дел. Честь имею!" - говорится в заявлении.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.

https://ria.ru/20210320/avakov-1602088381.html

украина

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арсен аваков, украина, в мире