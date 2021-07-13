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Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины
Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины - РИА Новости, 13.07.2021
Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:32
2021-07-13T17:32
2021-07-13T18:05
арсен аваков
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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку.Как сообщила депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, парламент может рассмотреть его в ближайшее время."Похоже, что сегодня будет отставка министра Арсена Авакова и не только. И возможно голосование за это завтра или в четверг", — написала Ясько в Facebook.Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
https://ria.ru/20210304/avakov-1599885965.html
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арсен аваков, верховная рада украины, мвд украины, украина, в мире
Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины
17:32 13.07.2021 (обновлено: 18:05 13.07.2021)
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке