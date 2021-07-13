https://ria.ru/20210713/apple-1741065223.html

Новому Apple MacBook Pro достанется давно забытая возможность

Новому Apple MacBook Pro достанется давно забытая возможность - РИА Новости, 13.07.2021

Новому Apple MacBook Pro достанется давно забытая возможность

В ноутбуки MacBook Pro 2021 года вернется слот для карты памяти. Об этом заявил известный блогер Люк Маини со ссылкой на источник в "яблочной" компании. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:38

2021-07-13T12:38

2021-07-13T12:38

наука

macbook

apple

технологии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ноутбуки MacBook Pro 2021 года вернется слот для карты памяти. Об этом заявил известный блогер Люк Маини со ссылкой на источник в "яблочной" компании.Новинку оснастят слотом под карты стандарта UHS-II. Подобный носитель способен работать со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Кроме этого, MacBook Pro приписывается и сканер отпечатков пальцев Touch ID.Apple еще в 2016 году лишила линейку профессиональных лэптопов слота для карты памяти. Отсутствие возможности работы с SD-картами вызывала недовольство у пользователей, особенно у фотографов и видеомонтажеров.Выход очередного поколения ноутбуков MacBook Pro ожидается осенью 2021 года. Компьютеры будут основаны на собственных ARM-процессорах Apple.

https://ria.ru/20210608/macos-1736113226.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

macbook, apple, технологии