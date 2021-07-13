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Новому Apple MacBook Pro достанется давно забытая возможность
Новому Apple MacBook Pro достанется давно забытая возможность - РИА Новости, 13.07.2021
Новому Apple MacBook Pro достанется давно забытая возможность
В ноутбуки MacBook Pro 2021 года вернется слот для карты памяти. Об этом заявил известный блогер Люк Маини со ссылкой на источник в "яблочной" компании. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:38
2021-07-13T12:38
2021-07-13T12:38
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macbook
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ноутбуки MacBook Pro 2021 года вернется слот для карты памяти. Об этом заявил известный блогер Люк Маини со ссылкой на источник в "яблочной" компании.Новинку оснастят слотом под карты стандарта UHS-II. Подобный носитель способен работать со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Кроме этого, MacBook Pro приписывается и сканер отпечатков пальцев Touch ID.Apple еще в 2016 году лишила линейку профессиональных лэптопов слота для карты памяти. Отсутствие возможности работы с SD-картами вызывала недовольство у пользователей, особенно у фотографов и видеомонтажеров.Выход очередного поколения ноутбуков MacBook Pro ожидается осенью 2021 года. Компьютеры будут основаны на собственных ARM-процессорах Apple.
https://ria.ru/20210608/macos-1736113226.html
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