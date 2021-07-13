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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/apostoly-1740441262.html
Православные отмечают праздник 12-ти апостолов
Православные отмечают праздник 12-ти апостолов - РИА Новости, 13.07.2021
Православные отмечают праздник 12-ти апостолов
Православная церковь празднует во вторник Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T00:00
2021-07-13T00:00
религия и мировоззрение
религиозные праздники
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Православная церковь празднует во вторник Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов.Этот праздник посвящен памяти ближайших учеников Иисуса Христа, которые полностью оставили мирские заботы и посвятили себя учению Спасителя. В народе дата известна под сокращенным названием "Двенадцать апостолов".Это очень древнее торжество. Первые упоминания о нем встречаются с IV века. Церковь, почитая в разное врем года каждого из учеников Христа по отдельности, установила им общее празднование на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.Апостол в переводе означает "слуга Божий". Сведения об их жизни содержатся в Евангелии, в Деяниях и в Священном Предании. В число двенадцати учеников, призванных Иисусом Христом, входили: Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Левий Матфей и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Впоследствии Иуду, предавшего Господа, заменил Матфий. При жизни апостолы испытали множество тягот и невзгод: их не понимали, называли сумасшедшими, гнали и преследовали. Из 12-ти учеников Христа только один – Иоанн Богослов – умер своей смертью. Все остальные были замучены гонителями.Верующие на Двенадцать апостолов посещают храмы и молятся за себя и свою семью. В этот день принято помогать не только родным и близким, но и совершенно незнакомым людям. Также верующие просят друг у друга прощения – по случаю великого христианского праздника христиан призывают забыть все обиды.На Руси крестьяне праздновали на Двенадцать апостолов "макушку лета" - в этот день наступала самая жаркая пора. Люди надевали свои лучшие наряды и отправлялись на покос, а после полевых работ веселились до позднего вечера. В некоторых поселениях было принято мастерить куклу из соломы, наряжать ее в сарафан и носить с песнями и частушками по дворам. После шествия чучело бросали в воду.Также существовала традиция обмениваться в этот день крашеными яйцами – прям как на Пасху. Их красили исключительно в желтый цвет. В народе желтое яйцо отождествляли с восходящим летним солнцем. На стол всегда ставили блюда из яиц: их варили, фаршировали, пекли с ними пироги.Народные поверья запрещают выполнять на Двенадцать апостолов тяжелую и грязную работу, ссориться с близкими людьми и сквернословить. Одно из суеверий гласит, что в этот день нельзя стричь волосы: считается, что укорачивая сегодня волосы, укорачиваешь свою судьбу. Также под запретом спиртные напитки, брань и азартные игры.С праздником было связано немало примет. Если утром выпала роса, то весь день будет жаркая и солнечная погода. Желтые облака в этот день – к скорому дождю. Кукушка кукует – значит летнее тепло продержится еще долго. Если со дня Двенадцати апостолов соловей поет еще неделю – погода до конца лета будет теплой, а морозы придут нескоро.
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религиозные праздники

Православные отмечают праздник 12-ти апостолов

00:00 13.07.2021
 
CC0 / / Икона XIV века "Собор Двенадцати Апостолов"
Икона XIV века Собор Двенадцати Апостолов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Православная церковь празднует во вторник Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов.
Этот праздник посвящен памяти ближайших учеников Иисуса Христа, которые полностью оставили мирские заботы и посвятили себя учению Спасителя. В народе дата известна под сокращенным названием "Двенадцать апостолов".
Это очень древнее торжество. Первые упоминания о нем встречаются с IV века. Церковь, почитая в разное врем года каждого из учеников Христа по отдельности, установила им общее празднование на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
Апостол в переводе означает "слуга Божий". Сведения об их жизни содержатся в Евангелии, в Деяниях и в Священном Предании. В число двенадцати учеников, призванных Иисусом Христом, входили: Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Левий Матфей и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Впоследствии Иуду, предавшего Господа, заменил Матфий. При жизни апостолы испытали множество тягот и невзгод: их не понимали, называли сумасшедшими, гнали и преследовали. Из 12-ти учеников Христа только один – Иоанн Богослов – умер своей смертью. Все остальные были замучены гонителями.
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Верующие на Двенадцать апостолов посещают храмы и молятся за себя и свою семью. В этот день принято помогать не только родным и близким, но и совершенно незнакомым людям. Также верующие просят друг у друга прощения – по случаю великого христианского праздника христиан призывают забыть все обиды.
На Руси крестьяне праздновали на Двенадцать апостолов "макушку лета" - в этот день наступала самая жаркая пора. Люди надевали свои лучшие наряды и отправлялись на покос, а после полевых работ веселились до позднего вечера. В некоторых поселениях было принято мастерить куклу из соломы, наряжать ее в сарафан и носить с песнями и частушками по дворам. После шествия чучело бросали в воду.
Также существовала традиция обмениваться в этот день крашеными яйцами – прям как на Пасху. Их красили исключительно в желтый цвет. В народе желтое яйцо отождествляли с восходящим летним солнцем. На стол всегда ставили блюда из яиц: их варили, фаршировали, пекли с ними пироги.
Народные поверья запрещают выполнять на Двенадцать апостолов тяжелую и грязную работу, ссориться с близкими людьми и сквернословить. Одно из суеверий гласит, что в этот день нельзя стричь волосы: считается, что укорачивая сегодня волосы, укорачиваешь свою судьбу. Также под запретом спиртные напитки, брань и азартные игры.
С праздником было связано немало примет. Если утром выпала роса, то весь день будет жаркая и солнечная погода. Желтые облака в этот день – к скорому дождю. Кукушка кукует – значит летнее тепло продержится еще долго. Если со дня Двенадцати апостолов соловей поет еще неделю – погода до конца лета будет теплой, а морозы придут нескоро.
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