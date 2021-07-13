https://ria.ru/20210713/android-1741051305.html

В Android 12 появятся специальные функции для геймеров

В Android 12 появятся специальные функции для геймеров - РИА Новости, 13.07.2021

В Android 12 появятся специальные функции для геймеров

Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:35

2021-07-13T11:35

2021-07-13T11:35

наука

youtube

google

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738637198_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_d4e2a9d3dfb3e9a71f8c74ec96d221a8.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию корпорации.В операционной системе появится специальная полупрозрачная панель, которая будет появляться при запуске игр. На ней разместят счетчик кадров в секунду, кнопки записи экрана и стриминга на YouTube. Аналогичные решения не первый год встречаются в фирменных оболочках производителей смартфонов.Появится функция запуска игры до полной загрузки, что пригодиться при установке объемных тайтлов. В Google решили взяться и за читеров — новый API который поможет разработчикам определить, используют ли игроки оригинальный или взломанный установочный файл.Android 12 был представлен в мае этого года, сейчас бета-тестеры получают предварительные сборки этой операционной системы. Релизная версия ОС будет представлена осенью.

https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, google android, технологии