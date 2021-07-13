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Наука
https://ria.ru/20210713/android-1741051305.html
В Android 12 появятся специальные функции для геймеров
В Android 12 появятся специальные функции для геймеров - РИА Новости, 13.07.2021
В Android 12 появятся специальные функции для геймеров
Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:35
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию корпорации.В операционной системе появится специальная полупрозрачная панель, которая будет появляться при запуске игр. На ней разместят счетчик кадров в секунду, кнопки записи экрана и стриминга на YouTube. Аналогичные решения не первый год встречаются в фирменных оболочках производителей смартфонов.Появится функция запуска игры до полной загрузки, что пригодиться при установке объемных тайтлов. В Google решили взяться и за читеров — новый API который поможет разработчикам определить, используют ли игроки оригинальный или взломанный установочный файл.Android 12 был представлен в мае этого года, сейчас бета-тестеры получают предварительные сборки этой операционной системы. Релизная версия ОС будет представлена осенью.
https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html
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youtube, google, google android, технологии

В Android 12 появятся специальные функции для геймеров

11:35 13.07.2021
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFСчастливая девушка
Счастливая девушка - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию корпорации.
В операционной системе появится специальная полупрозрачная панель, которая будет появляться при запуске игр. На ней разместят счетчик кадров в секунду, кнопки записи экрана и стриминга на YouTube. Аналогичные решения не первый год встречаются в фирменных оболочках производителей смартфонов.
Появится функция запуска игры до полной загрузки, что пригодиться при установке объемных тайтлов. В Google решили взяться и за читеров — новый API который поможет разработчикам определить, используют ли игроки оригинальный или взломанный установочный файл.
Android 12 был представлен в мае этого года, сейчас бета-тестеры получают предварительные сборки этой операционной системы. Релизная версия ОС будет представлена осенью.
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