https://ria.ru/20210713/android-1741051305.html
В Android 12 появятся специальные функции для геймеров
В Android 12 появятся специальные функции для геймеров - РИА Новости, 13.07.2021
В Android 12 появятся специальные функции для геймеров
Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:35
2021-07-13T11:35
2021-07-13T11:35
наука
youtube
google
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738637198_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_d4e2a9d3dfb3e9a71f8c74ec96d221a8.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новая версия операционной системы Android расширит функционал для мобильных игр. Об этом сообщает портал 9to5google, ссылаясь на внутреннюю документацию корпорации.В операционной системе появится специальная полупрозрачная панель, которая будет появляться при запуске игр. На ней разместят счетчик кадров в секунду, кнопки записи экрана и стриминга на YouTube. Аналогичные решения не первый год встречаются в фирменных оболочках производителей смартфонов.Появится функция запуска игры до полной загрузки, что пригодиться при установке объемных тайтлов. В Google решили взяться и за читеров — новый API который поможет разработчикам определить, используют ли игроки оригинальный или взломанный установочный файл.Android 12 был представлен в мае этого года, сейчас бета-тестеры получают предварительные сборки этой операционной системы. Релизная версия ОС будет представлена осенью.
https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738637198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93874647bfb4bf2be99d7abe9083150c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, google, google android, технологии