https://ria.ru/20210713/afganistan-1741127283.html
США практически завершили вывод войск из Афганистана
США практически завершили вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 13.07.2021
США практически завершили вывод войск из Афганистана
Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих вооруженных сил из Афганистана, говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:38
2021-07-13T17:38
2021-07-13T17:47
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих вооруженных сил из Афганистана, говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования вооруженных сил США.В нем также отмечается, что американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над семью объектами, которые прежде занимали сами. Кроме того, порядка 17 тысяч единиц американского оборудования было передано управлению Пентагона по логистике для последующей ликвидации. Большую часть этого оборудования составляют несмертоносные средства обороны.Накануне стало известно, что США сменили командующего в Афганистане. Командование миссией было передано генералу Фрэнку Маккензи, который возглавлял Центральное командование.Президент США Джо Байден ранее объявил, что американские военные покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года, тем самым завершив свое 20-летнее присутствие в стране.
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вооруженные силы сша, джо байден, афганистан, сша, вывод войск нато из афганистана, в мире
США практически завершили вывод войск из Афганистана
17:38 13.07.2021 (обновлено: 17:47 13.07.2021)
США более чем на 95% завершили вывод войск из Афганистана
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих вооруженных сил из Афганистана, говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования вооруженных сил США.
"Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценкам Центрального командования, мы завершили процесс вывода войск более чем на 95%", - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над семью объектами, которые прежде занимали сами. Кроме того, порядка 17 тысяч единиц американского оборудования было передано управлению Пентагона по логистике для последующей ликвидации. Большую часть этого оборудования составляют несмертоносные средства обороны.
Накануне стало известно, что США сменили командующего в Афганистане. Командование миссией было передано генералу Фрэнку Маккензи, который возглавлял Центральное командование.
Президент США Джо Байден ранее объявил, что американские военные покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года, тем самым завершив свое 20-летнее присутствие в стране.