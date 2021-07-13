https://ria.ru/20210713/afganistan-1741127283.html

США практически завершили вывод войск из Афганистана

США практически завершили вывод войск из Афганистана - РИА Новости, 13.07.2021

США практически завершили вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих вооруженных сил из Афганистана, говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:38

2021-07-13T17:38

2021-07-13T17:47

вооруженные силы сша

джо байден

афганистан

сша

вывод войск нато из афганистана

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты более чем на 95% завершили процесс вывода своих вооруженных сил из Афганистана, говорится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования вооруженных сил США.В нем также отмечается, что американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над семью объектами, которые прежде занимали сами. Кроме того, порядка 17 тысяч единиц американского оборудования было передано управлению Пентагона по логистике для последующей ликвидации. Большую часть этого оборудования составляют несмертоносные средства обороны.Накануне стало известно, что США сменили командующего в Афганистане. Командование миссией было передано генералу Фрэнку Маккензи, который возглавлял Центральное командование.Президент США Джо Байден ранее объявил, что американские военные покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года, тем самым завершив свое 20-летнее присутствие в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/afganistan-1740988011.html

афганистан

сша

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вооруженные силы сша, джо байден, афганистан, сша, вывод войск нато из афганистана, в мире