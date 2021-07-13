https://ria.ru/20210713/afganistan-1741062138.html
В ООН заявили, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе
В ООН заявили, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 13.07.2021
В ООН заявили, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе
Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:25
2021-07-13T12:25
2021-07-13T12:25
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
афганистан
талибан
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ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Баллох."С января 2021 года 270 тысяч афганцев стали новыми переселенцами внутри страны, в основном из-за отсутствия безопасности и из-за насилия, в результате чего общее число вынужденных переселенцев превысило 3,5 миллиона человек. Семьи, вынужденные покинуть свои дома в последние недели, в качестве основной причины своего бегства называют ухудшение ситуации в сфере безопасности", - сказал он.По его словам, в УВКБ ООН имеются данные о вымогательствах со стороны неправительственных вооруженных групп и о наличии самодельных взрывных устройств на основных дорогах. Он отметил, что УВКБ ООН с озабоченностью следит за участием "Талибана"* в конфликтных ситуациях в стране, однако сложно с уверенностью заявлять о том, что именно движение стоит за нападениями."Стойкость афганского народа была доведена до предела затянувшимся конфликтом, высоким уровнем переселений, пандемией COVID-19, повторяющимися стихийными бедствиями, включая засуху, и углубляющейся бедностью. Неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить нынешнее насилие приведет к дальнейшему перемещению населения внутри страны, а также в соседние страны и далее", - отметил Баллох.По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, в первом квартале этого года число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с 2020 годом. Среди пострадавших все больше женщин и детей.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев, афганистан, талибан, оон, в мире
В ООН заявили, что Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе
В управлении по делам беженцев в ООН заявили, что Афганистан близок к гуманитарной катастрофе
ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Афганистан
приближается к гуманитарной катастрофе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
) Бабар Баллох.
"С января 2021 года 270 тысяч афганцев стали новыми переселенцами внутри страны, в основном из-за отсутствия безопасности и из-за насилия, в результате чего общее число вынужденных переселенцев превысило 3,5 миллиона человек. Семьи, вынужденные покинуть свои дома в последние недели, в качестве основной причины своего бегства называют ухудшение ситуации в сфере безопасности", - сказал он.
По его словам, в УВКБ ООН
имеются данные о вымогательствах со стороны неправительственных вооруженных групп и о наличии самодельных взрывных устройств на основных дорогах. Он отметил, что УВКБ ООН с озабоченностью следит за участием "Талибана
"* в конфликтных ситуациях в стране, однако сложно с уверенностью заявлять о том, что именно движение стоит за нападениями.
"Стойкость афганского народа была доведена до предела затянувшимся конфликтом, высоким уровнем переселений, пандемией COVID-19, повторяющимися стихийными бедствиями, включая засуху, и углубляющейся бедностью. Неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить нынешнее насилие приведет к дальнейшему перемещению населения внутри страны, а также в соседние страны и далее", - отметил Баллох.
По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, в первом квартале этого года число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с 2020 годом. Среди пострадавших все больше женщин и детей.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России