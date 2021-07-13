https://ria.ru/20210713/afganistan-1741057841.html

"Талибан"* выступил против размещения турецких военных в Афганистане

"Талибан"* выступил против размещения турецких военных в Афганистане - РИА Новости, 13.07.2021

"Талибан"* выступил против размещения турецких военных в Афганистане

"Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) заявил, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:04

2021-07-13T12:04

2021-07-13T12:04

афганистан

турция

талибан

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) заявил, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны.Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном."Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам. Исламский эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) решительно осуждает этот шаг Турции и считает, что это вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана", - говорится в заявлении талибов.Отмечается, что "Талибан"* будет рассматривать присутствие иностранных военных любой страны как оккупацию. Талибы предупредили Анкару, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела"."Наша политика не меняется: мы стремимся к позитивным отношениям со всеми странами на взаимной основе. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши", - заявило движение.В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. Сейчас в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

https://ria.ru/20210710/afganistan-1740732710.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, турция, талибан, в мире