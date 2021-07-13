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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов - РИА Новости, 13.07.2021
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов
Министерство обороны Афганистана заявило об уничтожении более 250 боевиков "Талибана"* за последние сутки. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:36
2021-07-13T11:36
россия
лагман (провинция)
афганистан
талибан
сша
безопасность
в мире
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КАБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об уничтожении более 250 боевиков "Талибана"* за последние сутки.В свою очередь талибы заявили, что за ночь захватили ряд районов в провинциях Бамиан, Дайкунди и Гор в центральной части Афганистана и в провинции Лагман на востоке страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, лагман (провинция), афганистан, талибан, сша, безопасность, в мире
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов
11:36 13.07.2021
 
© REUTERS / Mohammad IsmailВоеннослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 боевиков "Талибана"* за сутки

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об уничтожении более 250 боевиков "Талибана"* за последние сутки.

"400 боевиков "Талибана"* было убито и ранено за последние сутки в результате столкновений и авиаударов в различных провинциях. 257 талибов было убито, 119 получили ранения, четверо были арестованы", - говорится в заявлении минобороны.

В свою очередь талибы заявили, что за ночь захватили ряд районов в провинциях Бамиан, Дайкунди и Гор в центральной части Афганистана и в провинции Лагман на востоке страны.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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РоссияЛагман (провинция)АфганистанТалибанСШАБезопасностьВ мире
 
 
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