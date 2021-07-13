https://ria.ru/20210713/afganistan-1741051425.html

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов - РИА Новости, 13.07.2021

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 250 талибов

Министерство обороны Афганистана заявило об уничтожении более 250 боевиков "Талибана"* за последние сутки. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:36

2021-07-13T11:36

2021-07-13T11:36

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КАБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило об уничтожении более 250 боевиков "Талибана"* за последние сутки.В свою очередь талибы заявили, что за ночь захватили ряд районов в провинциях Бамиан, Дайкунди и Гор в центральной части Афганистана и в провинции Лагман на востоке страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210712/zhirinovskiy-1741010245.html

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россия, лагман (провинция), афганистан, талибан, сша, безопасность, в мире