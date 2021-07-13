https://ria.ru/20210713/afganistan-1741034004.html

В ООН заявили о росте числа жертв в Афганистане

В ООН заявили о росте числа жертв в Афганистане - РИА Новости, 13.07.2021

В ООН заявили о росте числа жертв в Афганистане

ООН фиксирует рост числа смертей и ранений среди гражданского населения Афганистана с начала года и на фоне вывода войск коалиции из страны, заявил в интервью... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:09

2021-07-13T10:09

2021-07-13T11:06

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ООН, 13 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН фиксирует рост числа смертей и ранений среди гражданского населения Афганистана с начала года и на фоне вывода войск коалиции из страны, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."Мы можем сказать, что в начале года нам уже было известно о том, что вывод (иностранных войск из Афганистана - ред.) будет. Давайте посмотрим, например, как это отражается на цифрах по погибшим и раненым среди гражданского населения", - сказал Алакбаров."Если сравнивать первый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года, то у нас имеет место 29% повышения в уровне смертности и получения ранений гражданским населением. С начала года - за первый квартал были зарегистрированы 1783 гражданских лица убитыми либо ранеными. Это на 30% выше, чем было в первом квартале 2020 года", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, связано ли это с выводом иностранных сил, координатор заявил: "С ожиданием вывода сил. Вообще обострение мы имеем с начала года".Между тем он отметил, что гуманитарная ситуация в Афганистане всегда была очень тяжелой. В частности, до последнего обострения, в январе 18,5 миллиона человек уже нуждались в гуманитарной помощи, указал Алакбаров."В рамках плана по реализации программы по гуманитарным вызовам на 2021 год мы уже планировали предоставить помощь почти 16 миллионам человек", - отметил координатор."На сегодняшний день ситуация связана, во-первых, с обострением военных действий, с другой стороны, с тем, что в стране засуха и эти факторы накладываются один на другой. На сегодня треть населения - свыше 12 миллионов человек - испытывают недостаток продуктов питания. Половина всех детей в возрасте до 5 лет испытывают острое недоедание в 2021 году", - заявил Алакбаров.Как указал координатор, с января по сегодняшний день 223 тысячи человек были насильно изгнаны из своих мест жительства "в результате этих событий".Отвечая на уточняющий вопрос о том, связано ли изгнание этих людей с действиями талибов*, Алакбаров заявил: "Это в основном связано с конфликтом". "Цифра, которую я вам привел, связана с конфликтом", - добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками запрещенного в РФ и признанного террористическим движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740959262.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html

https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html

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