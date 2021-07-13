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Власти Адыгеи вводят новые ограничения для туристов
Власти Адыгеи вводят новые ограничения для туристов - РИА Новости, 13.07.2021
Власти Адыгеи вводят новые ограничения для туристов
Сертификат о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест потребуются при заселении в отели в Адыгее сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:12
2021-07-13T17:12
2021-07-13T17:18
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сертификат о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест потребуются при заселении в отели в Адыгее сообщает пресс-служба республиканского правительства.В республике прошло заседание регионального оперштаба по коронавирусу. По данным властей, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 15487 человек, 14631 выздоровели. Для приема коронавирусных больных развернуто 470 коек в госпиталях, в стационарах лечатся 395 человек. Отмечается, что заболеваемость продолжает расти, и ситуация требует принятия дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции.В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора оперштаб принял решение о введении новых ограничений, в частности, временно приостановил проведение массовых мероприятий, в том числе культурно-досуговых, зрелищных, спортивных, а также свадеб. Исключение составляют лишь мероприятия, проводимые властями Адыгеи и подведомственными им учреждениями. При этом допускать на них разрешено только тех, кто переболел COVID-19, вакцинировался или имеет "свежий" отрицательный ПЦР-тест."Аналогичные требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться и к туристам, заселяющимся в гостиничные объекты региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению", – сообщает пресс-служба.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика адыгея
Власти Адыгеи вводят новые ограничения для туристов
17:12 13.07.2021 (обновлено: 17:18 13.07.2021)
Отели Адыгеи будут принимать только туристов, имеющих антитела к COVID или ПЦР-тест
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сертификат о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест потребуются при заселении в отели в Адыгее сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В республике прошло заседание регионального оперштаба по коронавирусу. По данным властей, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 15487 человек, 14631 выздоровели. Для приема коронавирусных больных развернуто 470 коек в госпиталях, в стационарах лечатся 395 человек. Отмечается, что заболеваемость продолжает расти, и ситуация требует принятия дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора оперштаб принял решение о введении новых ограничений, в частности, временно приостановил проведение массовых мероприятий, в том числе культурно-досуговых, зрелищных, спортивных, а также свадеб. Исключение составляют лишь мероприятия, проводимые властями Адыгеи и подведомственными им учреждениями. При этом допускать на них разрешено только тех, кто переболел COVID-19, вакцинировался или имеет "свежий" отрицательный ПЦР-тест.
"Аналогичные требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться и к туристам, заселяющимся в гостиничные объекты региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению", – сообщает пресс-служба.