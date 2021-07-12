https://ria.ru/20210712/zvezda-1740967195.html

Астрономы обнаружили звезду в виде капли

Астрономы обнаружили звезду в виде капли - РИА Новости, 12.07.2021

Астрономы обнаружили звезду в виде капли

Ученые из Германии, Великобритании и США обнаружили звезду редкой каплевидной формы. Исследователи считают, что это часть двойной звездной системы, движущуюся к РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:00

2021-07-12T18:00

2021-07-12T18:00

наука

астрофизика

космос - риа наука

уорикский университет

астрономия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ученые из Германии, Великобритании и США обнаружили звезду редкой каплевидной формы. Исследователи считают, что это часть двойной звездной системы, движущуюся к слиянию с образованием сверхновой. Просто вторую часть системы, представленную белым карликом, не видно. Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.Звездная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1500 световых лет от нас и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика, делающих полный оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут. Белые карлики — это умирающие звезды, которые выработали все свое топливо и сжались, став очень маленькими, но чрезвычайно плотными. На следующей, завершающей стадии, когда ядро белого карлика повторно воспламеняется в результате термоядерного взрыва, возникает сверхновая типа Ia. Это происходит, когда белый карлик набирает массу, известную как предел Чандрасекара — в 1,4 раза превышающую массу Солнца. Такое возможно в двух случаях: когда белый карлик аккумулирует вещество из окружающей среды или когда он сливается с другой звездой. Второй сценарий крайне редкий, но исследователи считают, что для объяснения феномена HD265435 подходит именно он. Дело в том, что в системе HD265435 астрономы не видят сам белый карлик, а только его компаньона — более яркую субкарликовую звезду, форма которой искажена интенсивной гравитацией белого карлика. Используя данные спутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), астрономы установили, что яркость горячего субкарлика со временем меняется, что говорит об искажении его формы из-за соседства массивного объекта. Используя измерения лучевой скорости и скорости вращения, полученные в Паломарской обсерватории и обсерватории Кека, а также путем моделирования, ученые рассчитали, что на субкарлик воздействует скрытый массивный объект типа белого карлика, который по массе примерно равен Солнцу, а по размерам немного меньше Земли. Исследователи считают, что две звезды находятся в состоянии сближения по спирали, которое закончится примерно через 70 миллионов лет слиянием с образованием сверхновой типа Ia."Мы не знаем точно, как взрываются эти сверхновые, но мы знаем, что в данном случае это должно произойти, потому что видим, что это происходит в других местах во Вселенной, — приводятся в пресс-релизе Уорикского университета слова первого автора статьи доктора Ингрид Пелисоли (Ingrid Pelisoli). — Один из способов заключается в том, что белый карлик наберет достаточно массы от горячего субкарлика по мере того, как они будут вращаться друг вокруг друга и сближаться. Материя начнет покидать горячий субкарлик и падать на белый карлик. Другой вариант — они будут терять энергию из-за излучения гравитационных волн и сближаться, пока не сольются. В любом из двух случаев, как только белый карлик наберет достаточную массу, он станет сверхновой".Понимание процессов образования сверхновых чрезвычайно важно для астрономов, так как они используют такие звезды, обладающие, как правило, весьма стабильным свечением, в качестве "стандартных свечей", по которым ученые оценивают скорость расширения Вселенной."Чем лучше мы понимаем, как образуются сверхновые, тем точнее мы сможем откалибровать "стандартные свечи". Это очень важно, потому что в настоящий момент существует несоответствие между скоростью расширения Вселенной, которую мы получаем по "стандартным свечам", и с помощью других методов", — продолжает Пелисоли.Теоретическая модель, разработанная исследователями, также предсказывает, что горячий субкарлик сожмется и сам станет белым карликом, прежде чем сольется со своим компаньоном.

https://ria.ru/20200911/sverkhnovaya-1577112486.html

https://ria.ru/20200707/1574027744.html

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астрофизика, космос - риа наука, уорикский университет, астрономия