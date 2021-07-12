https://ria.ru/20210712/zhivotnovodstvo-1740926114.html
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства - РИА Новости, 12.07.2021
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства
Правительство Тюменской области поддержит инвестиционный проект, направленный на развитие животноводства на личных подворьях, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:27
2021-07-12T14:27
2021-07-12T14:27
тюменская область
александр моор
тюменская область
тобольский район
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ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Правительство Тюменской области поддержит инвестиционный проект, направленный на развитие животноводства на личных подворьях, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Предполагается строительство в Тобольском районе цехов по убою и переработке отходов убоя сельхозживотных. Согласно проекту, площадь убойного цеха с помещением для ветеринарного контроля составит более 1,6 тысяч квадратных метров, площадь цеха по переработке отходов убоя – 420 квадратных метров. Новый комплекс сможет перерабатывать 7–8 голов крупного рогатого скота в смену, выпуская 1 тысячу 400 килограммов мяса и 350 килограммов субпродуктов. Из отходов производства планируется изготовление костной муки. Общий объем инвестиций в проект составит около 25 миллионов рублей. Половину этих средств предприниматель намерен получить в виде инвестиционного займа.В результате реализации проекта планируется создать 15 новых рабочих мест, доложил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Предполагаемый срок завершения строительства – 2023 год."Услугами нового комплекса смогут пользоваться животноводы из Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Успешная реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию мясного животноводства в личных подсобных хозяйствах", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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александр моор, тюменская область, тобольский район