Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210712/zhivotnovodstvo-1740926114.html
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства - РИА Новости, 12.07.2021
Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства
Правительство Тюменской области поддержит инвестиционный проект, направленный на развитие животноводства на личных подворьях, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:27
2021-07-12T14:27
тюменская область
александр моор
тюменская область
тобольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b560844561120e3216f3065505ee4b0f.jpg
ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Правительство Тюменской области поддержит инвестиционный проект, направленный на развитие животноводства на личных подворьях, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.Предполагается строительство в Тобольском районе цехов по убою и переработке отходов убоя сельхозживотных. Согласно проекту, площадь убойного цеха с помещением для ветеринарного контроля составит более 1,6 тысяч квадратных метров, площадь цеха по переработке отходов убоя – 420 квадратных метров. Новый комплекс сможет перерабатывать 7–8 голов крупного рогатого скота в смену, выпуская 1 тысячу 400 килограммов мяса и 350 килограммов субпродуктов. Из отходов производства планируется изготовление костной муки. Общий объем инвестиций в проект составит около 25 миллионов рублей. Половину этих средств предприниматель намерен получить в виде инвестиционного займа.В результате реализации проекта планируется создать 15 новых рабочих мест, доложил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Предполагаемый срок завершения строительства – 2023 год."Услугами нового комплекса смогут пользоваться животноводы из Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Успешная реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию мясного животноводства в личных подсобных хозяйствах", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20210708/mnogodetnye-1740511073.html
тюменская область
тобольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247878_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78c402f4024240f84e709bf482b094fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, тюменская область, тобольский район

Власти Тюменской области поддержат инвестпроект развития животноводства

14:27 12.07.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 июл – РИА Новости. Правительство Тюменской области поддержит инвестиционный проект, направленный на развитие животноводства на личных подворьях, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Предполагается строительство в Тобольском районе цехов по убою и переработке отходов убоя сельхозживотных. Согласно проекту, площадь убойного цеха с помещением для ветеринарного контроля составит более 1,6 тысяч квадратных метров, площадь цеха по переработке отходов убоя – 420 квадратных метров. Новый комплекс сможет перерабатывать 7–8 голов крупного рогатого скота в смену, выпуская 1 тысячу 400 килограммов мяса и 350 килограммов субпродуктов. Из отходов производства планируется изготовление костной муки. Общий объем инвестиций в проект составит около 25 миллионов рублей. Половину этих средств предприниматель намерен получить в виде инвестиционного займа.
В результате реализации проекта планируется создать 15 новых рабочих мест, доложил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Предполагаемый срок завершения строительства – 2023 год.
"Услугами нового комплекса смогут пользоваться животноводы из Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Успешная реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать развитию мясного животноводства в личных подсобных хозяйствах", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 19:42Тюменская область
Более 9 тысяч тюменских многодетных семей получили бесплатную землю
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТобольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Опрос: около 11% россиян не приняли на работу без прививки от COVID-19
08:42В Греции спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку, сообщили СМИ
08:37Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
Лента новостейМолния